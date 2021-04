Midt på den jyske hede er det ikke usædvanligt, at et rådyr eller to lægger vejen forbi ens baghave.

Men hos Ole Tranberg er det helt anderledes typer, som tropper forbi hans landejendom ved landsbyen Bording.

Han er nemlig nærmeste nabo til Udrejsecenter Kærshovedgård, hvor der blandt andet er indkvarteret udvisningsdømte og kriminelle udlændinge, som Danmark ikke kan sende hjem.

På sin ejendom har Ole Tranberg installeret et kamera, der 'ofte' fanger beboere på Kærshovedgård, der bruger hans grund som smutvej til den nærmeste skov.

Ole Tranberg bor klos op ad Udrejsecenter Kærshovedgård i Ikast-Brande Kommune. Siden centret blev taget i brug i marts 2016, har han brugt omkring 150.000 kroner på sin schæfer-vagthund, hegn omkring sin ejendom, elektronisk port og videoovervågning af sit hus.

»Det sker ugentligt, at de går på min grund. Og vi har flere gange fanget dem i at snuse rundt,« siger han.

Ole Tranberg og Kærshovedgård deler en grusvej, som fører op til de to ejendomme.

»Jeg har et par gange prøvet, at de har parkeret deres biler på tværs af vejen og spærret den helt. Det har resulteret i et par ubehagelige kontroverser,« siger han.

26. februar var det tre maskerede udlændinge fra Kærshovedgård, som kameraet fangede på Oles grund, hvor haven går over i et lille område med træer.

Udrejsecentret Kærshovedgård for udviste asylansøgere ligger ved den lille by Bording tæt på Ikast i Jylland.

»Det er bestemt ikke første gang. Men det er da skræmmende, at den slags typer render rundt tæt ved mit hus. Det virker ikke ligefrem som venlige typer, man vil støde på herude, hvor man ikke bare kan råbe om hjælp,« siger Ole Tranberg.

De udviste udlændinge er ikke frihedsberøvede og må derfor gerne forlade Kærshovedgård. De har dog pligt til at melde ind- og udgang, ligesom de som udgangspunkt har pligt til at overnatte på Kærshovedgård.

Alligevel begår de udviste udlændinge ny kriminalitet i stor stil.

Onsdag beskrev B.T. på baggrund af en aktindsigt, at der på godt tre måneder er rejst hele 59 sigtelser mod beboerne på Kærshovedgård. Det er næsten en tredobling i forhold til niveauet i 2019 og første halvår af 2020.

Borgmester Ib Lauritsen (V) sætter sin lid til, at regeringen får de udvisningsdømte udlændinge væk fra Kærshovedgård hurtigt. Regeringen har bebudet en plan inden sommer.

Borgmesteren i Ikast-Brande Kommune, Ib Lauritsen (V), er fortørnet over, at naboerne til Kærshovedgård kan møde maskerede personer på deres egen grund.

»Det er helt og aldeles uacceptabelt. Længere er den ikke. Lokalsamfundet og naboer skal ikke finde sig i, at kriminelle går frit rundt i området,« siger han.

Ib Lauritsen er efterhånden vant til at forholde sig til 'dårlige sager' om Kærshovedgård, siden de udvisningsdømte udlændinge blev indkvarteret på centret i 2016.

Han sætter nu sin lid til, at S-regeringen overholder sit løfte og præsenterer et nyt udrejsecenter inden sommer.

»Regeringen har aflyst planerne om et udrejsecenter på Lindholm, og siden er der ikke sket noget. De har lovet en plan inden sommer, og den forventer jeg kommer. Ellers har regeringen ingen troværdighed tilbage på det her område,« siger han.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye sagde onsdag til B.T., at regeringen fortsat vil have de udviste udlændinge væk fra Kærshovedgård, og at der inden sommer bliver præsenteret et tredje udrejsecenter.

Tilbage hos Ole Tranberg har naboen Kærshovedgård været en flerårig gene, som han efterhånden har opgivet at kæmpe imod.

»Jeg har snart mistet troen på, at politikerne virkelig vil gøre noget ved problemet,« siger han.