Nogen ønsker tilsyneladende ikke, at der hænger en kritisk forsidehistorie om Lars Løkke på Christiansborg.

Det hævder i hvert fald Frank Aaen (EL) på Twitter og peger på Løkkes eget parti, Moderaterne.

På sin kontordør havde Aaen påklistret en EB-forsidehistorie om en hemmelig aftale, Løkke indgik med ATP i 2008, og som skal have kostet skatteydere milliarder.

»Fem minutter efter kom en Moderat (og spurgte, red.) om jeg ville tage den ned,« skriver han torsdag på Twitter og påpeger, at Moderaterne på Christiansborg holder til i nærheden af ham.

»Nej,« svarede han moderaten. Men tre timer efter var forsiden alligevel væk.

EBs forside om at Løkke har kostet DK 35 mia. kr. hængte jeg op på døren. Det er min sag. 5 min efter kom en Moderat om jeg ville tage den ned, de bor ved siden af. Nej. 3 timer efter var den væk, en ny op. I dag har de fået Folketinget til at kræve den ned. Ytringsfrihed ??!! — Frank Aaen (@FAaen) June 15, 2023

»I dag har de fået Folketinget til at kræve den ned,« skriver han og uddyber overfor B.T., at en folketingsbetjent torsdag kom forbi og bad ham fjerne den.

I kommentarfeltet under Aaens tweet påpeger Moderaternes partisekretær, Kirsten Munch Andersen, at det ikke er tilladt at hænge forsider op på dørene.

»Vi er rigtig glade for at dele gang med dig – og når du kommer på forsiden, skal vi også nok hænge den op. Bare ikke på døren, for det siger Folketinget, at man ikke må.«

Overfor B.T. tilføjer hun, at Moderaterne fandt det 'sjovt', at Frank Aaen hang plakaten op.

Partisekretær i Moderaterne Kirsten Munch afviser overfor B.T. at have fjernet forsiden. Foto: Foto: Screenshot Vis mere Partisekretær i Moderaterne Kirsten Munch afviser overfor B.T. at have fjernet forsiden. Foto: Foto: Screenshot

»Og vi har tænkt, at det var kontaktskabende, så vi har stukket hovedet ind og snakket med ham og grinet af det. Det har været med et glimt i øjet,« tilføjer hun.

Er det dig, der har fjernet den?

»Nej, jeg har ikke fjernet nogen forside,« svarer hun.

Er det nogen andre fra Moderaterne?

»Vi har ikke gjort det. Det har jeg sikret mig ved at spørge omkring.«

Hun afviser samtidig, at Moderaterne har rettet henvendelse til Folketinget om at få fjernet plakaten.

Regler siger rigtig nok, at det ikke er tilladt for politikere at hænge plakater på deres døre på Christiansborg.

Alligevel finder Frank Aaen det »lidt mærkeligt«, at betjenten lige kom til hans dør og bad ham fjerne det.

»Jeg er sikker på, at vagten er blevet sendt,« siger han.

Aaen medgiver, at han ikke kan bevise, hvem der skulle have sendt vagten.

»Men normalt er det ikke noget, Folketinget går op i. Så kunne de gå og fjerne plakater overalt. Det ville være et fuldtidsarbejde,« siger han og tilføjer, at der normalt hænger mange plakater på dørene på Christiansborg.

Aaen har selv tidligere involveret sig i historien om Løkke, og det var årsagen til, at han hang forsiden op, siger han.

Presseansvarlig i Folketinget Claus Brask afviser overfor B.T., at Folketingets præsidium har modtaget en klage om plakaten.