For en uge meldte Liberal Alliance-profilen Christina Egelund sig ud af partiet. Kort tid efter fulgte Simon Emil Ammitzbøll-Bille trop.

Men nu tyder noget på, at Christina Egelund og Simon Emil Ammitzbøll-Billes dage i dansk politik måske alligevel ikke er talte.

To nye hjemmeside er nemlig blevet oprettet den 17. september i år.

Den ene hedder 'Partietfri.dk.' Den anden 'Partietfremad.dk'.

Dette screenshot er taget af B.T. her til aften. Nu er hjemmesiden Partietfri.dk lukket ned

Den første indeholdt indtil for kort tid siden portrætfotos af, ja rigtig gættet, Christina Egelund og Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Såvel Partietfri.dk som Partietfremad.dk er blevet oprettet af Anne Duramois, der så sent som i august hyggesnakkede med Christina Egelund i en Facebook-tråd.

Lige nu er hjemmesiden partietfremad.dk oppe.

I nedre venstre hjørne dukker et navn op: Michelle Lagergaard.

Partietfri.dk blev oprettet den 17. september.

Michelle Lagergaard har tidligere arbejdet i Jambo Feriepark, som ejes af familien Egelund.

På Facebook spekuleres der fra flere sider i, om et nyt parti er under opsejling, blandt andre har Anders Burlund, som tidligere har stillet op fior Liberal Alliance undret sig over hjemmesiden 'Partietfri.dk.'

Han skriver: 'Inden længe kommer der et nyt parti i Danmark. Partietfri.dk. Jeg ved ikke hvem der står bag, men har et godt bud. Domænet er registreret d.17 september. Det var vel og mærke inden LA blev erklæret for nationalkonservativt af to tidligere LAer.'

B.T. har forgæves forsøgt at komme i kontakt med Simon Emil Ammitzbøll-Bille, Christina Egelund, Anne Duramois samt Michelle Lagergaard.

Christina Egelund var politisk ordfører for Liberal Alliance frem til valget i juni.

Hun meldte sig ud af partiet den 20. oktober, fordi hun er uenig i partiets nye kurs under partiformand Alex Vanopslagh, som hun mener har drejet partiet i en nationalkonservativ retning.

Selv mener hun at stå for en liberal og internationalt orienteret linje.

Da hun sagde farvel til Liberal Alliance, gjorde hun det klart, at det ikke var, fordi hun var træt af politik, men på grund af politisk substans.

»Det er, som om partiet invaderes af en stigende konservatisme – og så hører jeg ikke længere hjemme der,« sagde hun til Dr.dk

Hun ville over for DR hverken af- eller bekræfte, om politik er et overstået kapitel i hendes liv.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille er i dag løsgænger.

Opdateres...