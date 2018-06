Cheminovas forurening af Harboøre Tange er ikke fuldstændig undersøgt, oplyser miljøminister til Folketinget.

København. Miljømyndighederne ved ikke, hvor meget Cheminova forurenede Harboøre Tange på den jyske vestkyst med årtiers produktion af pesticider på stedet.

Det viser Miljø- og Fødevareministeriets svar til Folketingets miljøudvalg, oplyser Radio 24syv.

Myndighederne er "ikke bekendt med, at der er foretaget en fuldstændig og systematisk forureningsundersøgelse", hedder det.

Miljøstyrelsen, ministeriet og Region Midtjylland kender ikke "den præcise udbredelse og omfang af jord- og grundvandsforureningerne på Cheminovas fabriksgrunde", siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Myndighederne ved ikke præcis, hvordan halvøen Rønland, der ligger ned til Limfjorden, er forurenet. Rønland fik tilført fast og flydende svovlaffald fra nervegiften parathion. Det skete fra 1963 indtil begyndelsen af 80'erne.

Myndighederne "har ikke en fuldstændig liste" over Cheminovas giftstoffer, som kan ligge under Rønland, skriver ministeren til miljøudvalget.

Professor i havbiologi Hans Ulrik Riisgaard fra Syddansk Universitet mener, at myndighederne ikke har styr på forureningen.

- Der er ingen præcise oplysninger om udbredelse og nedsivningsdybde af kemikalierne under svovlgruberne på Rønland, siger Hans Ulrik Riisgaard til Radio 24syv.

- Uden en sådan viden er det ikke muligt at rense op eller vurdere, hvad det vil koste; men intet tyder på, at myndighederne foreløbig har planer om at tilvejebringe en sådan nødvendig viden. Resultatet af det er, at der ikke er styr på den omfattende forurening, som ligger under Rønland, siger Hans Ulrik Riisgård.

SF formand Pia Olsen Dyhr har kaldt miljøministeren i samråd om Cheminovas forurening.

Radio24syv har før fortalt, at Cheminova ifølge en intern rapport har deponeret 70.000-77.000 ton giftigt svovlaffald i store og utætte betonkar på halvøen Rønland.

Cheminova oplyste kun godt 30.000 tons til miljømyndighederne.

/ritzau/