Folketinget er blevet enige om, hvordan den næste fase af genåbningen skal forløbe.

Regeringen og Folketingets partier er enige om, at museer, teatre, biografer og zoologiske haver kan genåbne fra 8. juni.

Det fremgår af en aftale om genåbning, som er offentliggjort fredag morgen.

Ud over ovenstående planlægger partierne åbne for udendørs forlystelsesparker, botaniske anlæg, akvarier samt sommeraktiviteter for børn og unge.

Diskoteker, spillesteder og natteliv må dog vente til fase 4, som efter planen skal starte i starten af august.

Alle tiltag i genåbningen er dog forudsat, at udviklingen i coronasmitte går den rigtige vej, fremgår det af aftalen.

/ritzau/