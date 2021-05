Mundbind vil senest være udfaset i slutningen af august, når alle over 16 år er blevet tilbudt en vaccine.

Et flertal af Folketingets partier er natten til tirsdag blevet enige om at påbegynde en udfasning af mundbind.

Det oplyser Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, efter aftenens og nattens forhandlinger om en yderligere genåbning af Danmark.

Som en del af aftalen er partierne også blevet enige om at udfase coronapasset.

- Vi kommer til at følge aftalen om udfasning af coronapasset til dørs. Det er ikke rimeligt, at folk skal bruge timevis på at få fornyet coronapasset i tide og utide, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Mundbind vil senest blive udfaset i Danmark, når alle over 16 år er blevet tilbudt en coronavaccine.

Det oplyser Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, efter forhandlingerne.

Ifølge vaccinationskalenderen vil det senest ske i slutningen af august. Vaccinationskalenderen er dog blevet udskudt flere gange.

/ritzau/