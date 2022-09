Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En omdiskuteret advokatundersøgelse vurderer, at statsminister Mette Frederiksen (S) vil kunne blive dømt i en rigsret for sit ansvar i minksagen.

Alligevel er statsministeren ikke i tvivl om, at hun kan lede landet med mistanken hængende over hovedet.

»Selvfølgelig kan jeg det,« lyder det fra Mette Frederiksen, da B.T. spørger hende på et pressemøde om regeringsudspillet 'Danmark kan mere III'.

Det er partiet Nye Borgerlige, der har samlet cirka 750.000 kroner ind til at få lavet en advokatundersøgelse efter Minkkommissionens rapport.

Statsminister Mette Frederiksen havde ikke meget at sige til advokatundersøgelsens konklusioner. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen havde ikke meget at sige til advokatundersøgelsens konklusioner. Foto: Mads Claus Rasmussen

Torsdag kunne advokathuset Lund Elmer Sandager så præsentere undersøgelsen, der tager stilling til Mette Frederiksen og en række andre ministres juridiske ansvar i minksagen.

Her lyder konklusionen, at Mette Frederiksen »som minimum har handlet groft uagtsomt« og kan straffes efter Ministeransvarlighedssloven.

Men det er en konklusion, der preller af på statsministeren.

»Jeg tror også, at det er vigtigt at få understreget, at den advokatundersøgelse, der refereres til her, er jo Nye Borgerliges, og den ændrer ikke noget,« siger Mette Frederiksen.

Advokatfirmaet Lund Elmer Sandager, der står bag undersøgelsen, afviser dog, at undersøgelsens resultat er købt og betalt.

Advokater Henrik Høpner og Morten Schwartz Nielsen, da Nye Borgerlige præsenterer uvildig advokatvurdering af mulig rigsretssag efter minkskandale, i Tivoli Hotel og Kongrescenter torsdag 22. september 2022. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Advokater Henrik Høpner og Morten Schwartz Nielsen, da Nye Borgerlige præsenterer uvildig advokatvurdering af mulig rigsretssag efter minkskandale, i Tivoli Hotel og Kongrescenter torsdag 22. september 2022. Foto: Ida Marie Odgaard

»Det er altid vores juridiske faglighed, der danner grundlag for vores rådgivning, anbefalinger og konklusioner, uanset hvem klienten er,« forklarer advokat Henrik Høpner i en mail og uddyber:

»Derfor kan jeg afvise, at vi skulle være købt til at levere et bestemt resultat – tværtimod er vi, som det også fremgår af opdraget, frit stillet til at drage den konklusion, som efter vores bedste juridisk faglige vurdering er den rigtige.«

Henrik Høpner understreger samtidig, at advokatfirmaet ville være kommet frem til samme konklusion, hvis undersøgelsen var bestilt af et andet parti.

Hvis der efter et valg kommer et blåt flertal, vil de borgerlige partier have Folketinget til at bestille uvildig advokatundersøgelse af Mette Frederiksens ansvar.

B.T. ville gerne have spurgt Mette Frederiksen, hvorfor hun ikke ønsker en uvildig advokatundersøgelse bestilt af Folketinget, men hun sendte mikrofonen videre til en anden journalist ved pressemødet.