Det østdanske trafikselskab Movias økonomi styrtbløder som følge af coronakrisen.

Selskabet har i løbet af maj øget sin kassekredit fra 100 til 330 millioner kroner, men til august er kassen tom. Det skriver Sjællandske.

Derfor er der lagt op til, at trafikselskabet på et bestyrelsesmøde tirsdag vil bede dets ejere - de 46 kommuner og to regioner i Østdanmark - om at fremrykke en række acontobetalinger for resten af 2020.