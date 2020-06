De Radikales håber, at halvdelen af klimaambitionen nås i en klimaaftale, der skal på plads inden 26. juni.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) har i disse dage svært ved at få lukket en aftale om danskernes affaldssortering. Det sætter lige nu en bremse på klimaforhandlingerne før sommerferien.

På grundlovsdag øger De Radikales leder, Morten Østergaard, presset på Dan Jørgensen, med krav om at der seneste den 26. juni, hvor Folketinget går på sommerferie, skal indgås en stor klimaaftale.

Dermed har regeringen 21 dage tilbage, før den mister støtten fra De Radikale, hvis der ikke kommer en klimaaftale.

- Der skal være en klimaaftale inden sommerferien, som markant reducerer Danmarks udledning af CO2. Som jeg vurderer det, så kan vi tage halvdelen af den udfordring, Danmark står overfor, hvis der er politisk vilje til det.

- Det kan ske med relativt enkle, veldokumenterede tiltag. Derfor spørger jeg: Hvorfor skal vi vente med at tage de beslutninger, siger Morten Østergaard efter fredagens grundlovstale.

Spørgsmål: Møderne i Folketinget slutter den 26. juni. Hvad sker der, hvis ikke der er en klimaaftalen inden den 26. juni, som når halvdelen af klimamålet?

- Hvordan vi håndterer det, vil vi tage stilling til den tid. Men det er klart, at vores opbakning til regeringen er betinget af, at vi har en ambitiøs klimaaftale inden 26. juni. Det tror jeg på, at vi har. Det er det, vores opbakning står og falder med. Og med ambitiøs mener jeg markant mere end det, regeringen har spillet ud med.

Spørgsmål: Hvis I vil af med regeringen, så skal I gå i Folketingssalen med et mistillidsvotum. Er I klar til det, hvis der ikke er en aftale 26. juni?

- Hvordan vi håndterer det op mod sommerferien, finder vi ud af. Men det korte af det lange er, at budskabet er det samme: Nemlig, at vores fortsatte støtte til regeringen er betinget af en klimaaftale.

Spørgsmål: Kan du sige mere konkret, hvad der skal med i aftalen? Du siger, at halvdelen af målsætningen skal nås. Hvad er det konkret for en målsætning, der skal nås, og hvilke tiltag skal der til?

- Når jeg taler om, at vi kan nå halvdelen af udfordringen, så er det fordi, jeg kan pege på beslutninger, som jeg synes, ligger på den flade hånd. De beslutninger kan klare mere end ni millioner ton CO2 inden 2030, hvor vi samlet skal op omkring 18 millioner ton.

- Regeringen har spillet ud med to millioner ton. Det er derfor, jeg siger, at det skal være markant mere end det, siger Morten Østergaard.

De Radikale ønsker blandt andet en "grøn" skattereform med en afgift på CO2-udledning. Det er regeringen dog ikke med på i den nuværende situation, hvor mange virksomheder kæmper med faldende efterspørgsel i lyset af coronakrisen.

Morten Østergaard åbner dog for et kompromis, hvor afgiften først indfases over tid:

- Det har en meget stor betydning for os, om vi kan få truffet en principbeslutning om en skattereform baseret på en ensartet, stigende CO2-afgift. Derfor kommer jeg ikke til at udråbe ét tal eller ét specifikt tiltag til at være et ultimativt krav. Det, der er kravet fra os, er en klimaaftale, der er kan mærkes, siger Morten Østergaard.

/ritzau/