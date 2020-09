Jeppe Kofods sexsag fra 2008 er noget "svineri", siger Sofie Carsten Nielsen. Østergaard fortryder udtalelser.

De Radikale har tillid til udenrigsminister Jeppe Kofod (S) trods dennes sexsag fra 2008.

Det siger partiets politiske leder, Morten Østergaard.

- Vi har som parlamentarisk grundlag tillid til regeringen og dens ministre, og det har vi, indtil vi meddeler noget andet, siger han.

Episoden fra 2008 er aktuel igen, efter at tv-værten Sofie Linde i forbindelse med årets Zulu Comedy Galla delte sine oplevelser fra mediebranchen om sexchikane.

De Radikales ligestillingsordfører, Samira Nawa, har efterfølgende til B.T. udtalt, at hendes parti ikke ville have givet Kofod en ministerpost. Kofod blev udpeget til udenrigsminister efter folketingsvalget sidste år.

Politisk ordfører Sofie Carsten Nielsen (R) kalder det, der skete dengang, for noget "svineri".

- Det er virkelig noget svineri, og det tror jeg også, at han har betalt for. Så vi kommer ikke til at stille mistillidsvotum, siger hun.

Morten Østergaard tilføjer:

- Jeg tror, at alle er enige om, inklusive Socialdemokratiet og de involverede, at det var en forfærdelig sag, og det skal man kunne diskutere i den kontekst, vi nu gør. Men vi har som parlamentarisk grundlag tillid til regeringen og dens ministre.

Tilbage i 2008 havde Kofod, som dengang var 34 år, sex med en på det tidspunkt 15-årig pige.

Hun var medlem af partiets ungdomsparti, DSU, mens Kofod var folketingsmedlem for Socialdemokratiet.

Efter at sagen kom frem, valgte Kofod dengang at trække sig fra sine udvalgsposter samt posten som udenrigsordfører.

Og Morten Østergaard udtalte dengang:

- Vi vil ikke forsvare Jeppe Kofods handlinger, men en sådan lovlig dumhed ville ikke have fået de samme konsekvenser i forhold til tillidsposter i Det Radikale Venstre.

Den udtalelse tager Morten Østergaard afstand fra i dag.

- Jeg har aldrig sagt andet, end at det var en forfærdelig sag. Men når jeg ser på den udtalelse i dag, så ja, så ville jeg sige noget andet, hvis en tilsvarende sag opstod nu.

- Jeg ser anderledes på det nu. Ligesom så mange andre. Hvis en sådan sag opstod hos De Radikale, så ville det få konsekvenser, i modsætning til det jeg sagde for 12 år siden, siger Østergaard.

Østergaard kan ikke svare på, hvilke konsekvenser en lignende sag vil få i dag.

- Hvilke konsekvenser afhænger af sagen og omstændighederne, og så tror jeg ikke, vi kan komme det nærmere, siger Østergaard.

Spørgsmålet er, hvorfor De Radikale som et støtteparti til regeringen ikke gjorde partiets mening om Kofod til kende, allerede da ministerholdet blev udpeget sidste år. Sofie Carsten Nielsen svarer:

- Samira Nawa fik et spørgsmål om det, og hun svarede på det. Sexchikane og grænseoverskridende adfærd finder sted i alle brancher. Også i dansk politik. Det er i den grad værd at tage op. Det tager Folketingets Præsidium op nu. Det er godt, at Samira Nawa har fået sat gang i det.

Sofie Carsten Nielsen henviser til, at Folketingets Præsidium onsdag har sexisme på dagsordenen.

