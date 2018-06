Den radikale leder siger, at han lige så godt kunne have sagt rødgul som rødbrun om S-SF-DF-samarbejde.

København. Forkert farvekombination? Ja, måske.

Bevidst misforståelse blandt kolleger og eksperter? Helt bestemt.

Det mener Morten Østergaard, De Radikales politiske leder, som fredag var med i "Ugens gæst" på P1.

I programmet kommenterede han på sin "rødbrunt kabinet"-bemærkning, der er rettet mod S-SF-DF-samarbejdet, og som har medført en del kritik.

Udtrykket "rødbrunt" forbindes med brunskjorterne og nazisterne.

- Min pointe er, at lyt nu til, hvad jeg siger. Lyt nu til, hvad jeg sagde. Det er en venstreorienteret økonomisk politik, en højreorienteret værdipolitik.

- Vi kan kalde den rødgul, hvis det skal være det, sagde Østergaard i programmet, og han mener desuden, at al virakken hører til i "afdelingen for bevidste misforståelser".

Debatten begyndte i onsdags, hvor Østergaard rettede kritik af Socialdemokratiets økonomiske politik efter formand Mette Frederiksens (S) udmelding om, at hun går efter en S-mindretalsregering ved næste valg.

- Sådan et rødbrunt kabinet, der med en socialdemokratisk regering med SF og Dansk Folkeparti som grundlag - skulle de være i stand til at øge muligheden for at investere i fællesskabet?

- Det har jeg svært ved at se, sagde Østergaard til avisen.

Den radikale leder tilføjer i "Ugens gæst", at man ikke kan være i tvivl om, hvad han mente i interviewet med Børsen.

- Det er klart, at der er nogle, som hellere vil diskutere den historiske reference end at diskutere den fremtid, som vil tegne sig, hvis det flertal fik lov til at lede Danmark.

- Jeg har ønsket en diskussion, som gør det klart, hvilke valg der skal træffes.

- Jeg tror ikke på, at Danmark kommer et bedre sted hen, hvis vi fører den økonomiske politik, de kunne blive enige om, og som ikke giver os mulighed for at investere mere i for eksempel uddannelse.

- Og jeg tror ikke på, at det vil samle os som nation at fortsætte i det værdipolitiske spor, som Dansk Folkeparti repræsenterer, sagde Østergaard i programmet.

Østergaard har fredag ikke ønsket at udtale sig til Ritzau.

/ritzau/