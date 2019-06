Vejen til en ny socialdemokratisk regering er ikke blevet kortere, efter Radikale Venstre onsdag aften droppede et af forhandlingsmøderne.

»Man løber ikke om hjørner med os.«

Sådan lød det flere gange fra den radikale leder Morten Østergaard, da han onsdag aften holdt et interimistisk pressemøde i Bibliotekshaven bag Christiansborg.

Knap to timer tidligere indkaldte Socialdemokratiet til forhandlinger om klima, hvor Morten Østergaard overraskede ved at blive væk. Radikale Venstre ville ikke være med til at offentliggøre delaftaler undervejs i forhandlingerne.

»Jeg forstår sådan set godt Mette Frederiksens behov for at vise noget fremskridt efter 14 dages forhandlinger. Men jeg er skuffet,« lød det fra Morten Østergaard.

På mødet blev Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten enige om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent. Det mål bakker Radikale Venstre op om.

Hvorfor bliver I væk fra nogle forhandlinger, når I sådan set er enige?

»Hvis vi ikke ved, om vi kan blive enige om en samlet aftale, ved vi jo ikke, om de enkelte elementer kan blive til noget. Man kan ikke bare bytte fattige børn for CO2-reduktion. Det må og skal være begge dele, der skal være på plads,« lød det fra Morten Østergaard.

Onsdag eftermiddag forhandlede Radikale Venstre alene med Socialdemokratiet. Tirsdag gik det godt, men onsdagens forhandlinger var ifølge Østergaard 'et skridt frem og to tilbage'.

Morten Østergaard ville ikke gå i detaljer med, hvor knasterne er, men lagde ikke skjul på, at økonomi og værdipolitik er noget af det, der skiller.

»Jeg er generelt bekymret for, om der er vilje til at føre en økonomisk politik, der skaber grundlag for det, vi vil. Ikke mindst på velfærdsområdet,« sagde han.

Ifølge B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup forsøger den radikale leder at tage magten over forhandlingsforløbet.

»Det er en optrapning og en ydmygelse af Mette Frederiksen. Det kan man godt godte sig over, men det koster noget en anden dag at have sat Mette Frederiksen i den situation.«

På den anden side af forhandlingsbordet har Mette Frederiksen en klar interesse i fremlægge en delaftale, påpeger hun.

»Socialdemokratiet prøver at fremtvinge en situation, hvor der er lagt så mange gode ting på bordet, at det bliver svært at forklare, at man går fra det. Den situation kommer man måske ud af, hvis man insisterer på, at man skal have noget andet på plads først.«

Trods den dramatiske optrapning er det ikke nødvendigvis enden på det hele.

»Der er altid dramatiske øjeblikke i et forhandlingsforløb, hvor selv dem, der sidder med om bordet, er i tvivl om, hvorvidt det lander. Det ved vi også, der var, da Thorning-Schmidt forhandlede i det sorte tårn på Amager,« siger Søs Marie Serup.

Morten Østergaard afviste også, at Radikale Venstre er på vej ud af forhandlingslokalet.

»Nej. Det er vi i hvert fald ikke i vores egen opfattelse. Vi kommer, når vi bliver spurgt,« sagde han.

Med mindre altså, der ligger en delaftale på bordet, må man forstå. Det var ved redaktionens slutning ikke kendt, om forhandlingerne fortsætter fredag.