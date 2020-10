De Radikales leder siger, at Lotte Rods sag ikke vil blive belyst mere offentligt, mens undersøgelse kører.

De Radikale kommer ikke i offentligheden til at sætte navn på den mand, som er en del af sagen om partiets folketingsmedlem Lotte Rod, der har fortalt, at hun er blevet taget på i sin tid som politiker.

Det skriver De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, mandag aften i et opslag om sexisme på Facebook.

- Mens vi handler på konkrete sager, må det ikke forskubbe fokus fra strukturelle problemer over på den enkelte sag og skabe et miljø, hvor det ikke er trygt at stå frem, skriver han.

- Derfor vil Lotte Rods sag heller ikke blive oplyst yderligere i medierne. Men når vi er i mål, vil vi samlet redegøre for konsekvenserne i de sager, der har været.

- Det er mit ansvar. Og det er mit valg, at det gribes sådan an. Det er sikkert ikke perfekt. Jeg bliver nærmest klogere hver dag. Men jeg kan stå inde for, at det for mig står klart som vejen til det nødvendige opgør og det mønsterbrud, der er behov for, skriver Morten Østergaard.

De Radikale har allerede varslet, at partiet vil sætte gang i en ekstern undersøgelse af sexisme og sexchikane internt i partiet.

Derudover skal De Radikale have en samværspolitik, der blandt andet tager højde for, hvordan sådanne sager skal håndteres.

Lotte Rod er et af de folketingsmedlemmer, der er stået frem med historier om, hvordan hun er blevet krænket internt, både i sin tid på Christiansborg og som ungdomspolitiker i Radikal Ungdom.

- Jeg har fjernet hænder fra mine lår, og jeg kan nævne flere eksempler på upassende berøringer, sagde hun for nylig til DR.

Morten Østergaard erkender, at problemerne med sexisme hidtil ikke er blevet håndteret godt nok.

- Jeg har som politisk leder stået med mere end én sag om sexisme på vores arbejdsplads.

- Jeg har begået fejl i den håndtering. Det ser jeg nu. Som andre ledere har jeg håndteret sager uden at have hverken samværspolitik eller retningslinjer at støtte mig til.

- Men det er blot en del af det, vi nu skal have lavet om, skriver han på Facebook.

/ritzau/