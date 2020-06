De Radikales politiske leder glæder sig over nattens klimaaftale på energi- og industriområdet.

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, er efter eget udsagn i bedre humør, efter at et bredt flertal af Folketingets partier natten til mandag indgik en klimaaftale inden for energi- og industriområdet.

Det siger han mandag under afslutningsdebatten i Folketinget før sommerferien.

Der er mange, som synes, at jeg undervejs har været utålmodig og måske også lidt ond i sulet. Jeg var hele følelsesregisteret igennem det her forår, når det handlede om klima, siger han.

Men i dag er humøret bedre, for i går aftes fik vi endelig brudt den sorte stilstand. Christiansborg fandt sammen om at gøre en forskel.

- Partier på tværs af politiske skel bekræftede over for hinanden, at vi er dedikerede til ikke bare at sætte ambitiøse mål, men også til at handle, siger han.

Aftalen indeholder samlet set CO2-reduktioner for 3,4 millioner ton.

For at nå klimalovens mål om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030 i forhold til niveauet i 1990 anslås det, at der skal reduceres 19 millioner ton.

De Radikale har tidligere truet med at rive tæppet væk under regeringen, såfremt den ikke fik leveret tilfredsstillende aftaler på klimaområdet inden sommerferien.

Det lykkedes, blandt andet takket være nattens aftale på energi- og industriområdet, som alle partier i Folketinget undtagen Nye Borgerlige står bag.

Som et led i aftalen er politikerne blandt andet blevet enige om, at en del af den grønne omstilling skal ske gennem en skattereform, der gør det dyrere at udlede CO2.

Præcis hvordan reformen skal se ud, er endnu ikke afgjort. Regeringen skal indkalde til forhandlinger om det i efteråret.

Partierne er dog enige om, at aftalen samlet set ikke må gøre det dyrere at være hverken borger eller virksomhed i Danmark.

Venstres Marie Bjerre vil gerne spørge Morten Østergaard, om Venstre i øjeblikket er nemmere at forhandle om klima med end regeringen.

- I de seneste forhandlinger, dem vi gennemførte i går, ja, dér var Venstre da mere ambitiøs, svarer Morten Østergaard.

- Blandt andet med udmeldingen om et kulstop i 2025. Et ønske, jeg deler, men som ikke fandt vej til aftalen, siger De Radikales politiske leder.

