I oktober sidste år fældede en række krænkelsessager De Radikales Morten Østergaard, der fortsætter på orlov.

Den tidligere leder for De Radikale Morten Østergaard, som gik af efter en række krænkelsessager, genopstiller ikke ved næste folketingsvalg. Det skriver han på Facebook.

I oktober sidste år gik han af som sit partis leder efter en sag, hvor han for omkring ti år siden havde taget kollegaen Lotte Rod på låret.

Efterfølgende kom det frem, at Østergaard var involveret i flere krænkelsessager. I alt fire interne sager om krænkelser fra Østergaard kender offentligheden til.

- Siden min afgang som politisk leder i oktober har mange af jer rakt ud og spurgt til mig og min situation. Tak for det. Jeg er, som I ved, stadig i gang med at bearbejde alt det som er sket, og de fejl jeg har begået.

- Men jeg skriver til jer nu, fordi jeg til gengæld har taget en beslutning om min fremtid, som berører jer.

- I mere end to årtier har jeg været jeres folketingskandidat. Derfor er det også jer, som skal modtage min meddelelse om, at jeg har besluttet, at jeg ikke vil søge genvalg til Folketinget.

- Og at jeg derfor ikke som vanligt møder op på forårets generalforsamling for at få jeres opbakning til en ny valgperiode, skriver Østergaard på Facebook.

På grund af sagen er han i øjeblikket på orlov fra sit job i Folketinget. Den fortsætter han. Østergaard er valgt for De Radikale i Østjyllands Storkreds.

Østergaard kan holde orlov med fuld løn. Der er en grundløn på knap 700.000 kroner om året for folketingsmedlemmer.

I praksis kan folketingsmedlemmer meddele, at de ikke kan deltage i arbejdet, uden at de bliver bedt om at oplyse, hvad de fejler.

Han var politisk leder for De Radikale fra 2014 til 2020. Han er desuden tidligere skatteminister samt økonomi- og indenrigsminister.

Foruden Lotte Rod har folketingsmedlem Katrine Robsøe (R) følt sig krænket af Østergaard tilbage i 2015.

Desuden har folketingsmedlem Ida Auken, som for nylig forlod De Radikale til fordel for Socialdemokratiet, fortalt, at hun tidligere har underrettet den radikale ledelse om krænkelsessager med Østergaard.

I den forbindelse beskyldte Auken blandt andre den nye leder for De Radikale, Sofie Carsten Nielsen, for at have dækket over krænkelserne.

Østergaard beklager igen sine handlinger.

- Jeg ville selvsagt have ønsket at have afsluttet mit politiske lederskab på en anden måde. Jeg er led og ked af de fejl, jeg har begået, og de konsekvenser, de har haft for andre. Og jeg vil igen gerne undskylde til alle for det skete. Ansvaret er mit.

- Nu kender I altså den første konklusion på den bearbejdelse af det hele, som jeg stadig er midt i. Derfor fortsætter jeg også med orlov fra folketingsarbejdet og står ikke til rådighed for pressen. Det håber jeg på jeres forståelse for, skriver Østergaard.

Han bliver ikke den eneste radikale profil, som mangler på stemmesedlen ved næste valg.

Marianne Jelved, også tidligere R-leder, meddelte onsdag, at hun heller ikke opstiller.

Heller ikke Jens Rohde vil være på stemmesedlen for De Radikale. Kort før Aukens exit forlod han også partiet. Rohde er i dag løsgænger i Folketinget.

