Tidligere leder fra De Radikale Morten Østergaard vil udtræde af Folketinget med omgående virkning. 1. august starter han som klimarådgiver i cBrain A/S.

»Jeg har netop skrevet til Folketingets formand med ønske om, at udtræde af Folketinget fra idag,« skriver han på Facebook.

Morten Østergaard måtte fratræde formandsposten i Radikale efter en me-too sag, hvor det kom frem, at han havde taget sin partifælle Lotte Rud på låret.

Og det blev hans endelige i politik. En udvikling og afsked, som han ærger sig over.

»Jeg er selvsagt ked af den måde, mit politiske virke sluttede på, og de fejl, jeg begik undervejs – det kan jeg ikke gøre om, men jeg håber, at I tror mig, når jeg siger, at jeg har lært af det hele,« skriver han.

Nu skal han så hjælpe ledelsen i cBrain med at udforme en strategi for klimaløsninger, som et nyt forretningsområde, skriver han på Facebook.

Østergaard har været i politik i mere end 15 år og han udtrykker i opslaget også en stor tak til hans kollegaer gennem tiden.

»Jeg skylder også en stor tak til mit parti, skiftende kolleger i folketingsgruppen, medarbejdere på den radikale gang, og de mange aktive radikale rundt i landet.«

Og det er ikke kun et farvel til politik, men også hans følgere på Facebook-siden.

»Jeg siger dermed også farvel til jer, som har fulgt denne side i min tid som politiker. Jeg har virkelig fået meget ud af dialogen. Alt for ofte ikke nået at svare, men læst både ris og ros.«



Og selvom han ikke vil deltage i debatten fremover, så håber han, den forsætter:

»Jeg håber derfor, at I vil blive ved med at tage del i den politiske debat og dialog med de folkevalgte på deres sider, selvom jeg nu siger farvel til politik.«



Østergaard skriver ydermere, at han ikke har flere kommentare i sagen

Opdateres...