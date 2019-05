De Radikales politiske leder kniber sig i armen og håber på et ekstra mandat i Europa-Parlamentet.

Søndag opfordrer De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, danskerne til at stemme ved valget til Europa-Parlamentet, ligesom han selv har gjort.

Han har afgivet sin stemme i Sundby Idrætspark på Amager i København.

- Jeg tror, danskerne godt kan se, at det lige nu er et valg mellem Europa og kaos. Vi ser i Storbritannien, hvordan det udfolder sig. Vi ser, hvordan højrefløjen på tværs af lande forsøger at bryde det europæiske samarbejde op indefra, siger han ved stemmestedet.

- Derfor håber jeg, de vil være med til at træffe et valg om, at det er bedre at være sammen end at være alene. Og de store udfordringer, vi står overfor, skal løses af politikere, der vil det europæiske projekt.

Morten Østergaard ankom til stemmestedet på cykel sammen med sin søn.

De Radikale har den seneste valgperiode haft ét mandat i Europa-Parlamentet, men målinger peger på, at partiet kan få endnu et mandat ved dette valg.

- Jeg kniber mig lidt i armen, og jeg håber, at rigtig mange vil gå ned og stemme, for det betyder selvfølgelig alverden i forhold til vores muligheder for at få et grønnere, friere og stærkere Europa, om vi er en eller to medlemmer i Europa-Parlamentet, siger Morten Østergaard.

