De Radikales leder Morten Østergaard gjorde få klogere på regeringsdannelsen i sin tale på Folkemødet.

I sin tale på Folkemødet havde politisk leder for Radikale Venstre Morten Østergaard de store ord fremme. Ikke mindst på udlændingepolitikken, hvor Socialdemokratiet er gået til valg på at fastholde den nuværende stramme linje.

Talen understregede dog også, at Radikale Venstre er opsat på samarbejde, lyder vurderingen.

- Morten Østergaard var vidtgående og konfronterende. Men også meget samarbejdsvillig, siger politisk kommentator ved Altinget Erik Holstein og fortsætter:

- Et opgør med systemskiftet fra 2001 er bestemt ikke, hvad Socialdemokratiet ønsker. Det er knapt hvad SF ønsker. Og det er ikke valgets tale, at den stramme udlændingepolitik bliver rullet tilbage.

- Så hvis han står hårdt på den del, så isolerer han sig. Og så kan det blive svært at samarbejde med Socialdemokratiet.

Hos Børsens politiske kommentator Helle Ib bliver de politiske teblade i talen læst anderledes.

Hun mener, at Radikale Venstre allerede nu kan føle sig nogenlunde sikre på et opgør med dele af den tidligere udlændingepolitik - eksempelvis situationen på udrejsecenter Sjælsmark og det planlagte udrejsecenter på Lindholm.

- At gøre op med den del af symbolpolitikken tror jeg ikke, bliver et problem for Mette Frederiksen, for valgresultatet giver rum til justeringer uden, at hun bliver anklaget for løftebrud.

Begge kommentatorer hæfter sig ved, at Morten Østergaard specifikt talte om, at situationen fra 2011 ikke må gentage sig.

Her kom Radikale Venstre igennem med meget af deres politik, hvilket dog skabte store problemer for den efterfølgende regering med anklager om løftebrud og i sidste ende et kollaps af regeringen.

- Det er en erkendelse af, at de pressede citronen for meget dengang. Jeg er ikke i tvivl om, at Morten Østergaard ønsker at lande de her forhandlinger på en fornuftig måde.

- Men i denne her tale slår han flere toner an, og det er lidt hans problem, siger Erik Holstein mens Helle Ib siger:

- Indtrykket er, at han stadig tror det på røde projekt. Men vi er inde i højspændt process. Både når det gælder hvem, der skal deltage i en regering, og hvordan man skal samle dem politisk.

- Og den process ønsker han ikke at forplumre.

