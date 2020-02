De Radikale vil arbejde mere sammen med Venstre, hvis forholdet til S ikke forbedres, siger Østergaard.

Det er gennem historien blevet til flere regeringssamarbejder og årtiers tæt samarbejde mellem Socialdemokratiet og Radikale Venstre.

Men sådan er det ikke længere. For i dag står de to partier længere fra hinanden, end de har gjort i årtier.

Det siger De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, til Politiken.

Han mener, at der den seneste tid er sket et "grundlæggende socialdemokratisk skift fra nogle fælles værdier".

Overordnet er den nuværende politiske retning i Danmark dog stadig den rigtige, siger Morten Østergaard.

- Der er en politisk og ideologisk forskel, som er tydeligere nu, end den har været de seneste årtier, siger han til Politiken.

Socialdemokratiet og Radikale Venstre sad i regering sammen fra 2011-2015.

Regeringen blev dannet oven på nogle langtrukne forhandlinger mellem SF, S og R på Hotel Crowne Plaza - kaldet Det Sorte Tårn - på Amager.

De efterfølgende år blev der i politiske kredse talt om, at De Radikale nærmest havde fejet gulv med Socialdemokratiet og SF. Ikke mindst i spørgsmålet om den økonomiske politik, som efter manges mening blev for liberal.

Forløbet i 2011 trak spor helt frem til regeringsforhandlingerne i juni, hvor De Radikale, SF og Enhedslisten skulle agere støttepartier for en S-regering under ledelse af statsminister Mette Frederiksen.

I dag siger Morten Østergaard, at han ikke kun oplever problemer i forholdet politisk, men at han også på et personligt plan oplever "nag" og "underskud" hos Socialdemokratiet rettet mod Radikale Venstre.

Og det "dårlige forhold" mellem Radikale Venstre og Socialdemokratiet kan få konsekvenser, tilføjer han.

- Vi har en holdning til, hvor vi skal hen, og der vil vi bruge alle forhåndenværende midler, siger Morten Østergaard til Politiken.

En konsekvens for S-R-samarbejdet kan ifølge Østergaard blandt andet blive, at De Radikale vil forsøge at samarbejde mere med Venstre og de øvrige oppositionspartier i blå blok.

Blandt andet når det gælder arbejdsmarkedspolitik, erhvervs- og europapolitik.

- Vi mener stadig, at forudsætningen for at komme igennem med vores politik er bedst i den nuværende konstellation. Men det er jo ikke et svar, der nødvendigvis er sådan til evig tid, siger han til Politiken.

Statsminister Mette Frederiksen (S) ønsker ikke at kommentere kritikken over for Politiken.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, siger til avisen, at han ikke vil vurdere Morten Østergaards "udmåling af politiske afstande".

- Det må han jo om som radikal leder. Men jeg ser nu sådan på det, at der er grund til at glæde sig over de resultater, vi allerede har opnået i samarbejde i de første måneder af regeringens liv, siger han til Politiken.

/ritzau/