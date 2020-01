Mens mange får koldsved ved tanken om briternes brexit fra EU, er der helt andre tanker i hovedet på Dansk Folkepartis EU-ordfører, Morten Messerschmidt. Han tror, at brexit, som nærmer sig med hastige skridt, bliver en gigantisk succes for briterne.

Og at Danmark inden for de næste 10 år vil efterligne briterne og melde Danmark ud af Den Europæiske Union.

»Jeg er sikker på, at Danmark er meldt ud af EU i 2030. Jeg tror, brexit bliver en stor succes, og at mange befolkninger rundtomkring på kontinentet vil se misundeligt på, hvordan briterne har vristet sig løs – at de har taget magten tilbage på grænsekontrol, udlændinge, socialpolitik osv., og det ikke har ramt dem økonomisk. Og så tror jeg, at flere lande vil stille krav om folkeafstemninger og melde sig ud,« lyder det med stor energi fra Morten Messerschmidt.

Det er ikke det, man generelt hører i nyhederne?

»Det er der nok en grund til. Rigtigt mange i Bruxelles frygter, at brexit bliver en succes. Og de spinner hårdkogt. Men når briterne melder sig ud 31. januar, får piben en anden lyd. Det kan godt være, der går noget tid, før støvet lægger sig. Det er også derfor, jeg giver det tid og siger 10 år. Til den tid tror jeg, der har været afstemninger i flere af landene.«

Det ser ellers ikke ud til, at hverken Mette Frederiksen eller Jakob Ellemann-Jensen har planer om at udskrive en folkeafstemning?

»Nej, men jeg tror heller ikke, at nogen af dem er statsminister til den tid.«

Hvem er så?

»En, der ikke har været statsminister endnu,« siger Morten Messerschmidt med en højlydt latter.

Den tidligere EU-parlamentariker føler sig tydeligt hjemme i det danske folketing, hvor han har siddet siden valget. Problemerne med Meld og Feld ser ikke ud til at ville stoppe.

Men det ødelægger ikke humøret for Messerschmidt, der også synes, det er fantastisk at deltage i debatten i salen, hvor han sidder klar til at gå til angreb på sine røde hovedfjender. Farvel til EU er hans eget ønskescenarie.

»Det er et løgnagtigt argument at sige, at vi ikke kan klare os uden for EU. Jeg tror, Storbritannien meget hurtigt vil indgå frihandelsaftaler med andre store økonomier rundt om i verden, og at EU vil blive tvunget til at lave en frihandelsaftale med briterne. Og så kan Danmark, Østrig, Finland, Holland og andre kritiske lande sige: Nu er det ikke bare et spørgsmål, om man vil være med – men om man vil have en aftale som briterne,« siger Morten Messerschmidt.

Der er mange historier om, at alt vil gå galt i Storbritannien efter brexit, og nogle har samlet forråd i deres kælder?

»Ja, men alle de der skræmmehistorier har vi hørt hver eneste gang, der har været et nej under opsejling: euro, retsforbehold osv. Hver eneste gang, et land truer med at sige nej til EU, hører man, at verden vil styrte sammen. Det er bare endnu ikke sket. Briterne har overlevet og nedkæmpet både Napoleon, kejser Wilhelm og Adolf Hitler. Så jeg tror nok, de kan klare den lille udfordring med at melde sig ud af EU.«

»Danmark kan ikke bare melde sig ud nu ligesom briterne. Vi har slet ikke samme styrke økonomisk, militært og politisk. Men når først briterne går foran, kan Danmark tilslutte sig deres linje med frihandelsaftaler. Skal vi vædde en frokost på Restaurant l'Alsace? Det er sådan et hyggeligt sted.«

Den opfordring tager B.T.s medarbejder straks imod.