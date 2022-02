Den 28. januar trådte en ny EU-lovgivning i kraft i Danmark.

En lovgivning, som betyder, at danske dyrlæger blandt andet skal følge indlægssedlen til punkt og prikke, når de skal give et dyr antibiotika. Antibiotika er et medikament, som danske dyrlæger bruger mindst i EU. Derfor vil den nye lov betyde, at dyrlægerne kan stå i situationer, hvor de udsteder mere antibiotika, end de havde tænkt sig.

Og det har fået danske dyrlæger til at råbe op. Det tager sig ud på Christiansborgs Slotsplads, hvor omegnen af 300 demonstranter, to heste, to æsler og en snes hunde udtrykte deres utilfredshed med den nye lovgivning.

Men det var ikke kun danske dyrlæger, der indtog slotspladsen. Den EU-kritiske formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, indtog talerstolen, hvor også han tordnede mod den nye lov fra Bruxelles.

Demonstration imod den nye veterinære lægemiddel på Christiansborg Slotsplads tirsdag den 8. februar 2022. Foto: Liselotte Sabroe

»Det her er ikke første gang, at EU vender virkeligheden på hovedet,« siger Morten Messerschmidt fra talerstolen, efter han blev introduceret som medlem af Enhedslisten.

Budskabet fra Morten Messerschmidt var ikke til at tage fejl af, og de mange demonstranter modtog hans budskaber med klapsalver og hujen.

Det er ikke ofte, at Morten Messerschmidt deltager i demonstrationer, men dagens demonstration skulle være en undtagelse.

»Den her demonstration forener to vigtige ting for mig. Kampen for bedre dyrevelfærd og kampen mod EU,« siger Morten Messerschmidt til B.T. og tilføjer:

»Hovedessensen af det her er, at EU blander sig i alt for mange ting og på en måde, som gør det dårligere, og det er det her endnu et eksempel på.«

Hos de danske dyrlægers organisation Den Danske Dyrlægeforening føler man sig kørt over af den nye EU-lov.

»Når vi er 'klassens duks' med hensyn til antibiotikaanvendelse, så føler vi, at vi bliver trukket ned i forhold til de andre EU-lande,« siger formanden for Den Danske Dyrlægeforening, Hanne Knude Palshof, til B.T.

Hanne Knude Palshof mener, man skal passe på med at øge mængden af antibiotika, for det kan få den modsatte effekt.

»Hver gang vi bruger antibiotika, skal det gøres med omtanke. Et stort forbrug af antibiotika øger risikoen for, at der dannes antibiotikaresistente bakterier,« siger Hanne Knude Palshof.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Tilbage på Christiansborg Slotsplads blev der også gjort plads til, at dyrevelfærdsordførerne Anders Kronborg (S) og Erling Bonnesen (V) kom på talerstolen.

Begge ordførere var stærkt utilfredse med den nye EU-lovgivning.

Erling Bonnesen fik overrakt de mere end 50.000 underskrifter, som er i mod den nye EU-lov.

»Det er tudetosset, at dyrlægerne ikke får lov til at bruge deres faglighed og deres vurdering af, hvor meget medicin et dyr skal have. Det er det, som de er eksperter i,« siger Erling Bonnesen, umiddelbart efter han havde holdt sin tale, og tilføjer:

»Jeg tror, den her lov tager udgangspunkt i, at man i Sydeuropa har et meget højere forbrug af antibiotika, og derfor har man haft et for stort fokus på det.«

Erling Bonnesen vil nu tage underskrifterne med til fødevareminister Rasmus Prehn, hvor der skal drøftes, hvad man gør herfra.