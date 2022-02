Tirsdag stod Morten Messerschmidt til en demonstration på Christiansborg Slotsplads og tordnede mod en ny EU-forordning, der trådte i kraft 28. januar 2022.

»Det her er ikke første gang, at EU vender virkeligheden på hovedet,« lød det fra Morten Messerschmidt, da han var på talerstolen.

Forordningen betyder, at danske dyrlæger blandt andet skal følge indlægssedlen til punkt og prikke, når de skal give et dyr antibiotika. Danske dyrlæger er blandt dem, som bruger mindst antibiotika i EU. Derfor vil den nye forordning betyde, at dyrlægerne kan stå i situationer, hvor de udsteder mere antibiotika, end de havde tænkt sig.

Men da forslaget skulle stemmes igennem i EU-parlamentet i 2018, stemte EU-parlamentarikerne fra Dansk Folkeparti for, og da forordningsforslaget var hjemme og vende i Folketinget, var det kun Enhedslisten, som ytrede, at de var mod forslaget fra Bruxelles.

Da der skulle stemmes i EU stemte partiets EU-parlamentariker Jørn Dohrmann for forslaget, mens Messerschmidt, der dengang var formand for DF-gruppen i EU-parlamentet, udeblev fra afstemningen. Det samme gjorde det tredje parlamentsmedlem, Anders Vistisen.

Da B.T. snakkede med Morten Messerschmidt til demonstrationen, var han ellers meget klar i mælet om sin forargelse og modstand.

»Den her demonstration forener to vigtige ting for mig. Kampen for bedre dyrevelfærd og kampen mod EU,« lød det fra den nykronede partiformand, der tilføjede:

»Hovedessensen af det her er, at EU blander sig i alt for mange ting og på en måde, som gør det dårligere, og det er det her endnu et eksempel på.«

Den Danske Dyrlægeforening er heller ikke begejstret for, at man nu blandt andet skal følge indlægssedlen til punkt og prikke, når man som dyrlæger udsteder antibiotika.

»Når vi er 'klassens duks' med hensyn til antibiotikaanvendelse, så føler vi, at vi bliver trukket ned i forhold til de andre EU-lande,« siger formanden for Den Danske Dyrlægeforening, Hanne Knude Palshof, til B.T.

Men i dag nægter Morten Messerschmidt pludselig at udtale sig yderligere om sagen – eller hans og partiets tidligere ageren i forhold til den kontroversielle forordning.

B.T. ville ellers gerne have spurgt, hvordan han forholder sig til, at hans egen gruppe stemte for forordningen i Europa-Parlamentet. Vi vil også gerne vide, hvorfor man nu er mod en forordning, man selv har stemt for.

Men beskeden fra partiet er klar: Ingen kommentarer.