Allerede få timer efter at Mette Frederiksen fortalte danskerne, at vi får en ny Socialdemokratisk mindretalsregering, bliver hun kritiseret for løftebrud.

Det er Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, som er ude med riven. Han mener, den kommende statsminister løber fra paradigmeskiftet på udlændingeområdet.

'Morten Ø siger på TV 2 News, at flygtninge i arbejde nu skal kunne blive i Danmark. Betyder det, at S allerede løber fra paradigmeskifts flygtningestop?, skriver Morten Messerschmidt på Facebook.

Og han er bestemt ikke ene om at kritisere den nye regerings udmeldinger på udlændingepolitikken.

'Ja, Morten - Socialdemokraterne er i fuld firspring på vej over i favnen på Morten Østergaard og Zenia Stampe,' skriver Søren Espersen (DF) i et svar til partifællen Messerschmidt.

Også den nu tidligere erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) er kritisk overfor de mildere vinde, der blæser på udlændingeområdet efter regeringsskiftet.

'Ros for miljø og klima-intentioner. Skidt med flere flygtninge og de kæmpe regninger uden finansiering,' skriver han blandt andet på Twitter.

I den såkaldte 'politiske forståelse', som den nye Socialdemokratiske regerings politik baserer sig på, er der lagt op til en 'udlændingepolitik, der fremmer integrationen'.

Regeringen vil arbejde for at fremme integrationen, således at flere udlændinge, der opholder sig i Danmark i kort eller lang tid, bidrager til samfundet - netop det punkt som møder massiv kritik fra Morten Messerschmidt.

Mette Frederiksens ny regering vil også arbejde for et mere humant asylsystem samt hjælpe mere og flere. Blandt andet skal Danmark igen modtage kvoteflygtninge.

Derudover skal bliver planerne om at gøre øen Lindholm til et udrejsecenter sløjfet.

De udviste flygtningebørn skal også væk fra udrejsecenter Sjælsmark.