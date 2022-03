7,5 milliarder skattekroner.

Så mange skattekroner skal der findes, hvis Morten Overgaard Kjeldsens borgerforslag om at fjerne alle afgifter på benzin og diesel skal gå igennem.

Morten Overgaard Kjeldsen stillede borgerforslaget sammen med sin kæreste den 28. februar, og siden da har det taget fart.

»Jeg synes, at priserne er stukket helt i vejret. Det er simpelthen blevet for dyrt at have en bil, når man skal tanke en gang om ugen,« siger Morten Overgaard Kjeldsen.

På bare ti dage nåede borgerforslaget de 50.000 underskrifter, der skal til for, at folketingspolitikerne skal tage stilling til forslaget. Så torsdag morgen vågnede Morten Overgaard Kjeldsen altså til den glædelige nyhed.

Morten Overgaard Kjeldsen er selv lastbilchauffør og bruger derfor meget af sin tid på de danske motor- og landeveje.

Men når han stiller forslaget, så er det faktisk, fordi de stigende benzin- og dieselpriser rammer ham særligt privat. Her kører han nemlig selv mellem 500 og 600 kilometer om ugen.

Budgettet til benzin er for Mortens vedkommende steget med 600 kroner om ugen.

Det seneste år har benzinpriserne været stødt stigende, men det er især efter Ruslands invasion af Ukraine, at benzinpriserne er stukket helt af. Som forbruger skal man i skrivende stund af med 17 kroner for en liter benzin. Heraf udgør 4,68 kroner Co₂ og energiafgifter til benzin og de samme afgifter er på 3,25 kroner til diesel.

Og det er altså de afgifter, som Morten og næsten 60.000 andre underskrivere vil af med.

For Morten har forslaget ikke nødvendigvis noget med krisen i Ukraine at gøre.

»Om det er permanent eller til, vi er kommet gennem den her krise, er for mig helt underordnet. Jeg vil bare gerne have, at det skal være billigere for den enkelte dansker at tanke sin bil,« siger Morten Overgaard Kjeldsen.

Der er dog meget langt til, at borgerforslaget bliver til konkret politik.

Det er nemlig stærkt tvivlsomt, om politikerne vil sløjfe afgifterne på benzin og diesel.

Senest politikerne skulle finde penge til de stigende energipriser var i februar, hvor de fandt 1 milliard kroner til en varmecheck til de hårdest ramte danskere.

At finde 7,5 milliarder til benzinafgifterne bliver dermed en kæmpe øvelse, som næppe er økonomisk muligt.