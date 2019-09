En ung mand iført hættetrøje går direkte hen til Morten Bødskov og spørger, om han er Socialdemokrat og tidligere minister. Politikeren når knap nok at svare ja, før han får en knytnæve i tindingen.

Tre år senere taler Morten Bødskov ud om det uhyggelige overfald. Et overfald, der den dag i dag stadig påvirker ham.

Overfaldet skete 14. juni 2016 på åben gade. Morten Bødskov nød en øl med en ven på Islands Brygge i København, mens de så EM-kampen mellem Island og Portugal på storskærm, da politikeren pludselig blev antastet af den unge mand - og slået ned.

Det satte så dybe spor i Morten Bødskov, at han overvejede at droppe politik.

»Der havde jeg også talt med Anna (Elisabeth Bødskov, red.), min kone, om, om det var det. Var det det værd? Men man skal huske på, at måske er der en tosse, der synes, det kunne være sjovt at slå mig ned,« siger han i Ugens Gæst på DR P1.

49-årige Morten Bødskov droppede ikke politik. Tværtimod. For lysten til at påvirke samfundets udvikling er større end frygten for igen at møde en tosse, der vil slå ham ned, forklarer han.

Efter rød bloks valgsejr er han blevet skatteminister i Mette Frederiksens regering.

Men overfaldet sidder stadig dybt i Morten Bødskov. Så dybt, at han har ændret adfærd efter den ubehagelige oplevelse.

Lige efter overfaldet følte han ubehag, når blot han skulle hente sin cykel i cykelkælderen. Og tre år efter bryder Morten Bødskov sig stadig ikke om at komme for tæt på fremmede.

»I dag er jeg mere opmærksom, når folk kommer for tæt på mig. Det har sat sig,« siger han til DR P1.

Efter overfaldet måtte Bødskov en tur på skadestuen og få tjekket øje og kæbe.

Han døjede med voldsom hovedpine flere dage efter, men fik heldigvis ingen fysiske mén.