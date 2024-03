De Konservatives næste gruppeformand er Mona Juul, der afviser at have en formand i maven.

Folketingsmedlem Mona Juul (K) er valgt som ny gruppeformand for De Konservative. Det sker, efter at Mai Mercardo (K) trak sig for nogle dage siden for at hellige sig sine ordførerskaber og familien.

Siden Mona Juul blev valgt for De Konservative i 2019, har hun hurtigt gjort karriere og indtager nu den magtfulde post som gruppeformand, der styrer folketingsgruppen og gruppemøder.

- Jeg glæder mig og vil rigtig gerne tage ansvar. Det er tillokkende at være med til at tage et ansvar, ligesom man gør i virksomhed. Vi har et behov for at prioritere benhårdt, i forhold til hvad vi skal ud på, siger hun.

Mona Juul har en lang erhvervskarriere bag sig, men forlod sit job som øverste direktør i reklamebureauet Envision for at stille op til Folketinget i 2019.

Posten giver hende mulighed for at kombinere erfaringen fra Christiansborg og erhvervslivet, påpeger hun. Hun var i forvejen en del af ledelsen og glæder sig til at sætte en retning.

- Vi mangler i højere grad at komme ud med vores politik. Da jeg blev valgt i 2019, var der kæmpe fest og knap så meget sidst. Det er ikke fordi, politikken har ændret sig som sådan. Så det er et spørgsmål om andre ting, siger hun.

Iagttagere har spekuleret i, om hun nu er et skridt nærmere formandsposten, men det afviser hun selv til trods for fortiden som øverste direktør.

- Det er ikke sådan, jeg læser det. Posten blev vakant, og det bød jeg selv ind på. Det vidste alle, jeg ville, fordi det har jeg hele tiden gerne villet, hvis der var en mulighed. Så det er det, jeg koncentrere mig om.

- Det var ikke min drøm, da jeg gik ind i politik, siger Mona Juul om at blive formand.

Direkte adspurgt vil hun dog ikke udelukke det.

- Ingen kan udelukke noget som helst, men det er ikke det, jeg går efter. Jeg går efter at gøre det rigtig godt som gruppeformand, siger hun.

Rasmus Jarlov tiltræder samtidig som ny gruppenæstformand, mens Mette Abildgaard fortsætter som politisk ordfører.

Partiformand Søren Pape Poulsen (K) mener, at Mona Juul har været god til at skabe politiske resultater.

- Mona har haft et hav af ordførerskaber, men særligt på klima- og erhvervsområdet har hun gjort sin stemme gældende, og jeg er glad for, at vi nu får en stærk grøn profil som gruppeformand, siger han i en skriftlig kommentar.

De Konservative har været igennem en turbulent periode oven på et skuffende valg i 2022, hvor Pape meldte sig selv som statsministerkandidat.

/ritzau/