Fra 2022 bliver der indsat en ny hurtigfærge på ruten mellem Bornholm og Ystad, oplyser Molslinjen.

Molslinjen har bestilt en ny hurtigfærge til ruten mellem Rønne og Ystad i Sverige.

Færgen kan rumme 1600 passagerer og 450 biler og vil sejle fra 2022. Det oplyser Molslinjen i en pressemeddelelse.

Den nye færge vil kunne løse de pladsproblemer, som rejsende har oplevet, når de sejler til og fra Bornholm.

Desuden vil Molslinjen købe en stabilisator - kendt som en T-foil - til færgen "Express 1", der kan holde færgen mere stabil, hvis der er store bølger.

Det er også en mulighed at købe en stabilisator til færgen "Max", hvis stabilisatoren viser sig at have den ønskede virkning på "Express 1". Det er sket efter en anmodning fra Transportministeriet.

Molslinjen overtog i september 2018 færgedriften til Bornholm fra rederiet Færgen - blandt andet på at love en halvering af billetpriserne.

Rederiet har været udsat for kritik af forsinkelser, aflysninger og manglende komfort på færgerne.

En del af kritikken er gået på, at passagererne er blevet mere søsyge end før, og det skal stabilisatoren hjælpe på.

Hos Molslinjen fortæller direktør Carsten Jensen, at den nye færge er købt for at imødekomme en stor efterspørgsel.

- Vi er i den situation, at hele udviklingen på Bornholm omkring turisme, erhverv og beskæftigelse smitter af på os.

- Vi har haft en stor vækst, og der begynder at være udfordringer med kapaciteten, og det kan vi løse med den her investering, siger han.

Han håber, at stabilisatoren på færgen "Express 1" kan give de rejsende en bedre oplevelse.

- Den bør øge komforten i sejlads i høj sø, det er klart, siger Carsten Jensen.

Molslinjen har flere gange måttet betale bøder til Transportministeriet, fordi rederiet ikke har levet op til kontrakten.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) håber, at de nye tiltag vil sikre bedre og mere behagelige rejser.

- Jeg håber, at installationen af en T-foil på "Express 1" betyder, at passagererne får en bedre rejseoplevelse, når de rejser til og fra Bornholm med "Express 1".

- Det er rigtig vigtigt, at vi - indtil den nye færge bliver indsat - får gjort noget ved komforten på den hurtigfærge, der i dag sejler mellem Rønne og Ystad hele året, siger Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

Molslinjens kontrakt løb i første omgang fremgang til 2028, men i er forbindelse med aftalen om den nye færge blevet forlænget til 2030.

/ritzau/