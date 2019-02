Alternativets folketingsmedlem Pernille Schnoor blev i dag angiveligt overfuset af Mogens Lykketoft (S), mens hun sad og spiste frokost. Hun har nu klaget over ham til Folketingets Præsidium.

»Det var en bizar oplevelse, og det var særligt de ord, der blev brugt, som var helt groteske,« siger en rystet Pernille Schnoor til B.T.

Optrinnet fandt sted omkring klokken 13.00 torsdag, da Pernille Schnoor sad og spiste frokost på Christiansborg.

Her kom Mogens Lykketoft ind og satte sig, og da det gik op for ham, at det var Pernille Schnoor, der sad stort set lige over for ham, startede noget af en bandbulle, forklarer Pernille Schnoor.

»Han siger: ’hvad er det, I har gang I?’,« fortæller Pernille Schnoor og henviser til, at Alternativet som det eneste oppositionsparti lige nu forhandler sundhedsreform med regeringen:

»Jeg svarer ikke rigtigt. Så siger han: ’Jeg vil gerne sige til dig, at hvis I laver den aftale, så slår jeg jer ihjel’.«

Pernille Schnoor fortæller, at hun bliver paf. Hun spørger, om han mener det bogstaveligt.

»Og så svarer han, nærmest råbende: ’Jeg kan i hvert fald garantere dig for, at hvis I laver den aftale, så skal jeg nok sørge for, at så bliver I fuldstændigt udraderet til næste valg’,« fortæller Pernille Schnoor.

Optrinnet ryster Pernille Schnoor i en sådan grad, at hun rejser sig og forlader stedet. Hun har klaget over Mogens Lykketoft til Folketinget Præsidium. Hun er harm over overfusningen.

»Jeg bliver rystet over sprogbruget. At man bruger ord som 'slå ihjel' og 'udraderet'. Det kan ikke være rigtigt, at man ikke kan sidde og spise en rugbrødsmad på sin arbejdsplads uden at blive overfuset,« siger Pernille Schnoor.

Mogens Lykketoft har udsendt et tweet, hvor han forklarer, at bemærkningerne blev sendt afsted i en munter tone.

Det var da helt utrolig så alvorligt en munter bemærkning er blevet taget ned. Den eneste trussel mod Alternativet er vælgernes reaktion, hvis I holder Lars Løkkes sundhedsreform i live og lukker folkestyret i regionerne. Det vil gøre jer sårbare. https://t.co/vvigzVIiZY — Mogens Lykketoft (@lykketoft) February 28, 2019

Overfor Berlingske har Mogens Lykketoft uddybet sin forklaring. Han er helt uenig i Pernille Schoors udlægning af situationen.

»Altså, det er helt misforstået. Det er helt derude, hvor jeg vil sige, at det kunne jeg aldrig have forestille mig, at nogen ville ringe mig op om og spørge mig til. Den opfattelse er helt på månen af, hvad der foregik,« siger Mogens Lykketoft til Berlingske.

Han mener, at hele sagen er udtryk for, at Pernille Schnoor ikke har nogen humoristisk sans.

Pernille Schnoor mener bestemt ikke, at det var sagt i sjov.

»Jeg har været på mange arbejdspladser. Jeg har været i politik i ti år. Jeg har prøvet meget, og jeg er ikke særligt følsom i forhold til, hvad folk siger til mig,« siger Pernille Schnoor og uddyber:

»Jeg kan godt vurdere, hvornår noget er i ren sjov. Det var det her ikke. Han kunne have kommet og talt med mig resten af dagen og fortalt, at det var for sjov. Det gjorde han ikke.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Mogens Lykketoft.

Det er endnu ikke lykkedes.