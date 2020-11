Fødevareminister Mogens Jensen (S) siger i en skriftlig kommentar om et lovforslag til hastelovgivning, der skal give tilladelse til aflivning af alle mink i Danmark, og som er under udarbejdelse:

- Det er en alvorlig situation, vi står i. Og regeringen har vurderet, at der i denne alvorlige situationen skal handles hurtigt.

- Regeringen har besluttet, at det hastede situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud.

Udmeldingen undrer B.T.s politiske kommentator, Henrik Qvortrup.

» Det er en overraskende melding, for det er sjældent, man siger 'skidt med lovhjemmel, vi gør det bare'. Alvoren forstærkes af, at hen over weekenden har flere sået tvivl om, hvorvidt regeringen har videnskaben på sin side. Indtil flere har sagt, at det kan man ikke sige noget entydigt om,« siger Qvortrup.

»Regringen må erkende, at man ved dybest set ikke, om mutationer skader vaccinen. De har bare en frygt. Alligevel synes man, det haster så meget, at iman kke venter. Det er meget opsigtsvækkende,« siger han.

