Fødevareministeren er meget utilfreds med, at styrelse ikke har fulgt op på sager om antibiotikabrug.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) retter hård kritik mod Fødevarestyrelsen, fordi den ikke har formået at administrere den såkaldte "gult kort-ordning" på ordentlig vis.

Ordningen, der skal reducere antibiotikaforbruget i danske svinestalde, betyder, at hvis en landmand overskrider de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, skal den pågældende have et påbud i form af et gult kort.

Landmanden skal dernæst reducere sit forbrug af antibiotika.

- Det er en alvorlig fejl, at Fødevarestyrelsen ikke har strammet skruen over for de svineproducenter, der - trods påbud og vejledning - ikke har fulgt spillereglerne, det kan der ikke være to meninger om, siger Mogens Jensen i en pressemeddelelse.

Konkret er der ifølge Fødevarestyrelsens foreløbige gennemgang tale om, at styrelsen fra 2016 og frem til august i år i højst 29 besætninger ikke har vurderet, om der skulle ske yderligere sanktioner mod svineproducenter, der undlod at sænke deres brug af antibiotika i tilstrækkelig grad.

Sagerne fra 2015 er endnu ikke blevet gennemgået, lyder det i pressemeddelelsen.

Den mangelfulde håndtering skyldes en administrativ fejl.

- Gult kort-ordningen har overordnet været en stor succes og har givet myndighederne nogle effektive værktøjer.

- Men jeg forventer så også, at de bliver brugt i de heldigvis få tilfælde, hvor landmændene ikke følger reglerne, siger Mogens Jensen.

Fødevarestyrelsen har mulighed for i sidste instans at give en landmand et rødt kort og kræve, at landmanden har færre grise i staldene.

Det skal ramme landmanden på pengepungen. Og det er muligheden for en sådan sanktion, Fødevarestyrelsen ikke har vurderet.

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet har ordningen med de gule kort på ti år været medvirkende til at nedbringe brugen af antibiotika i danske svinebesætninger med cirka 30 procent.

/ritzau/