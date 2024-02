Den socialdemokratiske folketingspolitiker Mogens Jensen har gået med i Copenhagen Pride siden paradens begyndelse i midten af 90erne.

Mogens Jensen er selv homoseksuel og har endda siddet med i bestyrelsen.

Men efter at Copenhagen Pride har meddelt, at paraden vil undersøge, om deres kommercielle partnere har interesser og aktiviteter i Israel og Palæstina, har han væsentligt mindre lyst til at gå med i paraden.

»For mig at se er Pride både en fejring og en folkefest, når man deltager i den bakker man op om en mangfoldig verden, hvor vi er forskellige og har ret til at være den, man er. Det er et menneskerettighedsbudskab, som jeg tror, der er bred politisk opbakning til,« siger Mogens Jensen.

Lars Henriksen er forperson i Copenhagen Pride. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Berlingske

Det ærgrer ham, at Copenhagen Pride nu engagerer sig aktivt i den polariserede debat om krigen mellem Israel og Hamas.

»Man bringer den brede tilslutning i fare ved at gøre begivenheden så politisk,« siger han.

Der er nok nogen af dine politiske modstandere, der mener, at Copenhagen Pride allerede er en aktiv del af den identitetspolitiske debat, så hvad er problemet med det her?

»Jeg kan da sagtens finde områder, hvor Priden har indtaget nogle holdninger på det identitetspolitiske område, som jeg ikke er enig i. Men det holder sig trods alt stadig til det område, som Priden udspringer af, altså mangfoldighed,« siger den tidligere minister og fortsætter:

»Nu forsøger man at bruge Priden til at blande sig i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.«

Giver det dig mindre lyst til at deltage i Priden?

»Det er helt klart, at hvis Priden pludselig indtager en ubalanceret position i konflikten mellem palæstinensere og israelere, så vil jeg kraftigt overveje, om jeg fortsat skal gå med,« svarer Mogens Jensen.

Det er i et længere opslag på Facebook, at Copenhagen Pride fortæller, hvordan de vil arbejde for at sikre, at deres samarbejdspartnere deler organisationens værdier.

»Vi er en organisation baseret på værdier som ærlighed og gennemsigtighed, og enhver partner, der ikke kan give os et tilfredsstillende svar på de spørgsmål og bekymringer, vi rejser, vil ikke være vores partner i 2024. Vi kan ikke sige det mere enkelt end det,« lyder det blandt andet.

Mogens Jensen fortæller, at der ikke er taget officiel stilling til, om Socialdemokratiet skal have sin vogn til paraden i år, som partiet plejer.

Mogens Jensen har tidligere fortalt B.T. om, hvordan det tog ham 33 år, før han fortalte sine venner, familie og kolleger, at han er homoseksuel.