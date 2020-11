Presset fødevareminister siger i sag om manglede lovgrundlag til at aflive alle mink, at han har talt sandt.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) fastslår onsdag på et samråd, at han ikke blev advaret om ulovlighed i at aflive alle mink, selv om Fødevarestyrelsen ifølge medier godt vidste det.

- Jeg var ikke gjort bekendt med den manglende lovhjemmel. Det blev jeg først i weekenden, siger han.

/ritzau/