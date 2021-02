Den nu tidligere fødevareminister Mogens Jensen (S), som i november blev tvunget til at gå af som følge af den penible mink-sag, har ikke mistet drømmen om igen at sætte sig i en ministerstol.

Det siger han til TV/Midtvest, som har besøgt ham i hans sommerhus i Klitmøller på den jyske vestkyst.

På spørgsmålet om hvorvidt han stadig har ministerdrømme trods den medfart, han fik i forbindelse med mink-sagen, siger han:

»Jo, den ambition er der da, men det ligger ikke lige for nu og her. Så vi må se, om man kommer på holdet igen på et tidspunkt.«

57-årige Mogens Jensen, som er næstformand i Socialdemokratiet, har siden han måtte gå af som fødevareminister holdt sig i baggrunden i kontrast til hans sidste tid på ministerposten, hvor han kom til at ‘tage skraldet’ som følge af regeringens beslutning om at aflive alle mink i Danmark.

Beslutningen blev taget med statsminister Mette Frederiksen (S) for bordenden, men Mogens Jensen påpegede både dengang og nu, at da der blev begået fejl i hans ministerium, var det også rimeligt, at han som den øverst politiske ansvarlige for ressortområdet også måtte være den, som i sidste ende tog ansvaret.

Lysten og modet til at komme tilbage har han dog ikke mistet, forsikrer han over for TV/Midtvest.

Han understreger, at så længe den såkaldte granskningskommission, som blev nedsat som følge af mink-skandalen, fortsat arbejder, vil han holde sig til opgaver, der ikke har stort fokus i offentligheden.

»Det er da klart, at jeg ser mig selv i en ledende rolle i Socialdemokratiet. Det har jeg jo også. Nu er det bare mere på de interne linjer. Hvad det fører til om nogle år, vil jeg ikke gisne om nu, men jeg har stadig ambitionen om at være i frontlinjen i dansk politik og Socialdemokratiet,« siger han.

Mogens Jensen har været minister i to omgange.

Første gang var som handels- og udviklingsminister i Helle Thorning-Schmidts anden regeringskonstellation fra februar 2014 til juni 2015.