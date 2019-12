Transportminister har med to uger tilbage af året ikke sikret, at danskernes breve bringes ud i det nye år.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har endnu ikke landet en økonomisk aftale, der sikrer, at danskernes breve bringes ud den 1. januar.

Samtidig har regeringen ifølge flere partier forsøgt at mørklægge krisen.

Det skriver Jyllands-Posten søndag.

Først den 27. november gik det op for Venstres postordfører, Kristian Pihl Lorentzen, at regeringen i hemmelighed var gået uden om partierne bag postforliget i et forsøg på at lave en akut økonomisk løsning for PostNord.

I fortrolighed havde Folketingets Finansudvalg pludselig den 27. november modtaget et hemmeligt aktstykke. Her bad regeringen om opbakning til at give PostNord et trecifret millionbeløb i første halvår af 2020.

Mens andre vigtige spørgsmål blev drøftet åbent i forbindelse med finansloven, kom regningen til PostNord først, da finansloven var lukket.

Og hvad der stod i aktstykket kunne ordførerne bag postforliget ikke få at vide. Kun Finansudvalget måtte se indholdet, skriver Jyllands-Posten.

Ikke desto mindre var der ifølge oppositionen tale om et "paradigmeskift" i hele tilgangen til PostNord. Det har således ikke før været tanken, at det selvstændige selskab skulle have tilskud fra statskassen for at bringe breve ud.

Og det er ikke kun juleferien, der nu presser regeringen i det usædvanlige forløb. Det gør også udsigten til, at statens kontrakt med PostNord om befordringspligten udløber den 31. december.

Det betyder, at danskerne derfor lige nu ikke kan regne med at få breve ud i hver afkrog af Danmark fra den 1. januar 2020. Medmindre der bevilges ekstra penge meget snart.

Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, kalder sagen en "skandale".

- Jeg må sige, at jeg har ikke oplevet noget, der er så dårligt håndteret inden for regeringens første måneder overhovedet. Det er simpelthen en decideret politisk skandale, siger han til Jyllands-Posten.

Han bakkes op af Dansk Folkepartis postordfører, Hans Christian Skibby, mens De Konservative, De Radikale og Liberal Alliance er også meget kritiske over forløbet.

Benny Engelbrecht erkender, at der burde være fundet en løsning tidligere.

- Det er fuldstændig rigtigt, og jeg har også sagt, også i Folketingssalen i onsdags, at jeg gerne havde set, at det her var kommet tidligere i gang, men det har ikke kunnet lade sig gøre. Det tager jeg det fulde ansvar for, siger han til Jyllands-Posten.

