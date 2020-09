Danskerne bliver opfordret til kun at være sammen med en lille gruppe mennesker de kommende måneder.

For at begrænse smitten med coronasmitte opfordrer Kåre Mølbak, faglig direktør i Statens Serum Institut, til, at man i efteråret begrænser antallet af personer, man ses med.

Det gør han på et pressemøde, hvor regeringen og sundhedsmyndighederne annoncerer yderligere restriktioner for kommuner i hovedstadsområdet.

Men danskerne i hele landet skal generelt prøve at finde en "socialboble at være i" hen over efteråret.

- Man skal finde måske fem eller ti personer, som kan være sammen med. Det er så dem, man kan være sammen med i efteråret. Børn bør vælge legekammerater fra deres egen klasse, men ikke fra parallelklassen, siger han.

Han peger på, at der er "større og større evidens for, at man kan udskille store mængde af virus - også allerede inden, man har symptomer".

/ritzau/