Danmark kan undgå ny bølge af coronavirus, siger SSI. For bare en uge siden var vurderingen dog en anden.

Kåre Mølbak, der er faglig direktør i Statens Serum Institut, betragter det som "meget usandsynligt", at der kommer en anden bølge af coronavirus.

Det siger han på et pressemøde i Statsministeriet.

- Vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt for at forebygge en egentlig anden bølge. Det mener jeg, vi har forudsætningerne for nu, siger Kåre Mølbak.

Han uddyber:

- Hvis virus fik frit løb, og vi ikke gjorde noget, så ville der være en vis sandsynlighed for en anden bølge af corona, siger Mølbak.

- Men vi har lært mere om sygdommen, vi har fået opbygget en testkapacitet, og vi kan nu isolere mennesker, der har været udsat for smitte. Samtidig ved læger og sygeplejersker, hvordan man skal håndtere patienter.

Han pointerer dog, at der er risiko for, at smittetrykket vil ændre sig.

Smittetrykket, eller reproduktionstallet, som fortæller, hvor mange personer en coronasmittet i gennemsnit smitter, er i øjeblikket 0,7. Det viser de seneste beretninger gennemført mandag, siger Kåre Mølbak.

Det lå for et par uger siden på 0,9, men er altså faldet, selv om dele af samfundet er åbnet igen.

- Så vi er stadig på en nedadgående kurve. Derfor er jeg meget tryg ved, at vi nu går ind i anden fase af genåbningen, siger Kåre Mølbak.

Kåre Mølbak fremhæver desuden, at ingen andre lande endnu har set en decideret anden bølge, hvor coronavirus er blusset voldsomt op igen.

Den 6. maj var vurderingen dog en anden i den ekspertrapport fra Statens Serum Institut, som blev sendt til partilederne forud for forhandlingerne om genåbningens næste faser.

Her lød instituttets fremskrivninger, at det er overvejende sandsynligt, at coronaepidemien vil dø ud, hvis nedlukningen fortsætter, og befolkningen fortsat holder fysisk afstand og opretholder god hygiejne.

Men derudover skriver Statens Serum Institut i rapportens konklusion:

- Det skal bemærkes, at dette gælder kun på kort sigt. På nuværende tidspunkt er immuniteten i den danske befolkning relativ lav, der er således en betydelig risiko, for at der senere kommer en 2. bølge af epidemien.

På pressemødet pointerer statsminister Mette Frederiksen (S), at Danmark skal være rustet, hvis der kommer en ny bølge. Der skal være blandt andet opbygges lagre af værnemidler.

- Vi betragter nu værnemidler som samfundskritisk infrastruktur. Vi skal være bedre forberedt, hvis der kommer en ny bølge af corona eller en helt ny pandemi, siger Mette Frederiksen.

