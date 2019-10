Langsommelig sagsbehandling efter skilsmisse går især ud over børnene, vurderer organisationen Mødrehjælpen.

Forældre, der er gået fra hinanden og er i konflikt om deres fælles børn, må vente i op til 14 uger på at komme til det første møde.

Det går især ud over børnene, lyder det fra vicedirektør i Mødrehjælpen Trine Schaldemose.

Hun er derfor positivt stemt over for, at regeringen vil afsætte 117 millioner kroner på næste års finanslov til at forbedre forholdene.

Men det er langtfra nok, og der er brug for pengene nu, siger vicedirektøren.

- Lige nu er den store konsekvens, at en hel masse børn lever i kæmpe konflikt. Når deres forældre ikke kan komme videre i deres skilsmisse og finde ud af, hvor børnene skal bo, så stiger konflikterne i familierne.

- Så de ventetider, vi ser lige nu, er virkelig alarmerende, siger Trine Schaldemose fra organisationen Mødrehjælpen, der rådgiver og støtter børnefamilier i svære situationer.

Det er i dag Familieretshuset, der behandler familiernes sager. Tidligere var det Statsforvaltningen.

Familieretshuset skal i højere grad, end det var tilfældet tidligere, tage højde for børnenes behov ved skilsmisser. Det indebærer, at der i Familieretshuset er en særlig børneenhed.

Men ventetiden er altså for lang, og det bekymrende er, at pengene ikke kommer med det samme ifølge Trine Schaldemose.

- Det er rigtig dejligt, at regeringen og ministeren anerkender, at det her er et problem, og vil gøre noget ved et system, der har været markant underfinansieret fra start.

- Men når det er en del af et finanslovsforløb, skal vi kigge meget langt efter, at ventetiden nedbringes. Lige nu ser vi ind i en endnu mere alarmerende situation, hvor ventetiderne vil stige frem mod det nye år, siger hun.

Socialminister Astrid Krag (S) anerkender, at 117 millioner kroner ikke er nok.

- Det er midler, der skal gå til at sørge for, at problemerne ikke vokser, og at ventetiderne ikke vokser.

- Og i forlængelse af det skal der laves en grundlæggende analyse af, hvad der skal til, for at Familieretshuset kan komme til at fungere, siger hun.

SF's socialordfører, Trine Torp, mener, at der er "et fuldstændigt akut behov" for at tilføre flere midler til Familieretshuset.

