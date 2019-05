De Konservative ønsker blandt andet at ansætte flere pædagoger og sundhedsplejersker, lyder det i udspil.

Det er enormt vigtigt at investere i tiden omkring graviditet, fødsel og barnets første dage. Og det gør De Konservative rigtig flot i nyt udspil.

Det er meldingen fra Ninna Thomsen, der er direktør i Mødrehjælpen, efter at partiet er kommet med fem forslag til, hvordan man kan forbedre forholdene for børn i udsatte familier.

- Det, det udmærker sig ved, er, at det arbejder helhedsorienteret.

- Det kigger både på, hvad man kan gøre for at hjælpe familierne i forhold til det kommunale, hvor sundhedsplejen blandt andet arbejder. Og så tænker det civilsamfundet ind, siger hun.

Med udspillet foreslår De Konservative at afsætte en milliard over fire år til at forbedre forholdene for sårbare børn.

Blandt andet vil partiet ansætte 248 flere pædagoger og give familierne mulighed for at få flere besøg af sundhedsplejersken ved behov.

Samtidig foreslår partiet at etablere ti nye centre rundt i landet, hvor forældrene kan få støtte og rådgivning til forældreskab, job og uddannelse.

Og centrene kan ifølge Ninna Thomsen blive en stor hjælp for mange af familierne. Der findes nemlig allerede to lignende centre i dag, som drives af Mødrehjælpen og Esbjerg og Høje Taastrup kommuner.

- Det at investere i graviditet, fødsel og barnets første dage, er en rigtig, rigtig god investering for samfundet.

- På den måde kan man hjælpe familierne på vej og hjælpe dem til en tryg start på livet, siger hun.

Men selv om Ninna Thomsen taler varmt om udspillet fra De Konservative, så havde hun alligevel ønsket, at politikerne var kommet med et forslag til, hvordan familiernes økonomiske situation kan forbedres.

For ifølge direktøren er mange af dem enten på kontanthjælp eller på anden måde udfordret økonomisk. Og det er også med til at presse de voksnes overskud til at være forældre, siger hun.

- Der er 64.500 fattige børn i Danmark. Det er familier, der er rigtig, rigtig stressede over deres økonomiske situation.

- Derfor tror jeg, at hvis familierne skal have overskud til at være gode forældre - især når man lige har fået sit nye barn - så bliver man også fra Folketingets side nødt til at kigge ind i, hvordan vi skaber et bedre økonomisk grundlag for familierne.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) ventes at præsentere udspillet søndag.

