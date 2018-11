De børnebidrag, som danske fædre mangler at betale, er steget over de seneste år. Ombudsmand kritiserer.

Flere enlige mødre end tidligere må vente længere på at få de børnepenge, de har krav på.

Det skyldes, at det samlede beløb, som danske fædre skylder i børnebidrag, er vokset de senere år, fordi det har haltet med at kradse pengene ind.

Folketingets Ombudsmand konstaterer, at gælden siden januar 2017 er vokset med 37 millioner kroner til 238 millioner kroner.

Og han kritiserer samtidig Gældsstyrelsens inddrivelse af penge for ikke at være god nok.

- Når skyldige børnebidrag ikke inddrives, kan det have mærkbare konsekvenser for de berørte familier og børn.

- Det er derfor meget utilfredsstillende og bekymrende for de berørte børn at det beløb, som enlige forældre må vente på, fortsat stiger, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Gældsstyrelsen - som er en af de syv nye underafdelinger af det tidligere Skat - forklarer stigningen i restancerne med, at inddrivelsessystemet EFI er blevet skrottet.

Siden har man måttet gennemgå sagerne manuelt, og først næste år forventes det, at det nye system står klar.

Samtidig har det også spillet ind, at man har oplevet en stor medarbejderflugt i forbindelse med Gældsstyrelsens flytning til Middelfart.

Mens der i starten af 2016 var 18 medarbejdere, der arbejdede med inddrivelsen af børnepenge, var antallet nede på blot syv 1. september i år.

Ombudsmanden har indskærpet over for Gældsstyrelsen, at området bør prioriteres og har bedt om en ny status for inddrivelsen af børnebidrag, når vi går ind i det nye år.

/ritzau/