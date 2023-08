Hun dræbte sine to børn og planlagde at dræbe sin mands ekskone, fordi hun mente, at de var besat af onde ånder.

Nu skal 50-årige Lori Vallow, som er blevet kaldt 'moderen fra dommedag', imidlertid tilbringe resten af sine dage bag tremmer, skriver Sky News.

Lori Vallow blev i maj kendt skyldig i en sag om to drab – på sine børn – samt i at have planlagt at dræbe sin mands ekskone.

Og mandag blev straffen så udmålt i St. Anthony i Idaho i USA.

Lori Vallow kommer til at tilbringe resten af sit liv i fangenskab. Foto: Madison County Sheriff's Office Vis mere Lori Vallow kommer til at tilbringe resten af sit liv i fangenskab. Foto: Madison County Sheriff's Office

Lori Vallow blev idømt tre gange livstid, én for hver af forholdene, og de skal afsones én livstid ad gangen uden mulighed for prøveløsladelse.

Under retssagen havde Lori Vallow hævdet, at en nærdødsoplevelse havde gjort hende i stand til at kommunikere med åndeverdenen.

Hun mente øjensynligt, at hendes børn var zombier, og at hun var en gudinde sendt ind for at hjælpe en bibelsk dommedag på vej.

Hendes to børn, syvårige Joshua og Tylee Ryan på 16, forsvandt i september 2019, hvorefter der blev iværksat en flere måneder lang eftersøgning.

Resterne af deres lig blev fundet i juni 2020 på en adresse tilhørende Lori Vallows femte og nuværende mand, Chad Daybell.

Joshua Vallow og Tylee Ryan. Foto: Madison County Sheriff's Office Vis mere Joshua Vallow og Tylee Ryan. Foto: Madison County Sheriff's Office

Syvårige Joshuas lig blev fundet pakket ind i affaldssække med armene bundet med tape. Tylees lig var forkullet.

Da børnene forsvandt, havde Lori Vallow og Chad Daybell forklaret, at Joshua var hos en ven af familien i Arizona, mens Tylee faktisk var død et år forinden.

Chad Daybell og Lori Vallow blev gift i november 2019, to uger efter, at hans hidtidige kone var blevet dræbt.

Han skal for retten i sagen om drabene på de to børn på et senere tidspunkt.

Lori Vallow kan også se frem til flere optrædener i en retssal.

Hun står nemlig anklaget for at have stået bag drab på sin fjerde mand, Charles Vallow, i 2019, samt at have planlagt drab på sin nieces eksmand, som overlevede.