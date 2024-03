René Christensens ankomst til Moderaterne kommer ikke til at påvirke partiets udlændingepolitik, lyder det.

Dansk Folkepartis udlændingepolitik kommer ikke til at smitte af på Moderaterne, efter at René Christensen er skiftet til partiet.

Det forsikrer Henrik Frandsen, formand for Moderaternes folketingsgruppe.

- Vi kommer ikke til at ændre udlændingepolitik, siger han.

Moderaterne vil stadig fastholde det, de kalder en stram, men fair udlændingepolitik.

Her skal der "ryddes nogle tidsler af vejen" i udlændingepolitikken, samtidig med at Danmark skal være åben for udenlandsk arbejdskraft og udenlandske studerende, siger Henrik Frandsen.

Det køber René Christensen ind på, lyder det.

Da Pernille Vermund skiftede fra Nye Borgerlige til Liberal Alliance, langede flere politikere fra Moderaterne ud efter partiskiftet.

Men det kan ikke sammenlignes med René Christensens situation, mener Henrik Frandsen.

- Nu er der forskel på, om man går ind i en folketingsgruppe, eller om man sidder i kommunalbestyrelsen i Guldborgsund og skifter til Moderaterne.

- Det er ikke i Guldborgsund Kommune, at man udformer udlændingepolitikken. Det gør vi i Folketinget.

Det opsigtsvækkende partiskifte kom frem onsdag formiddag.

Dansk Folkeparti var blevet for hård i retorikken og bevægede sig væk fra indflydelse på Christiansborg, lød det fra René Christensen.

Han har ellers siddet i Folketinget for Dansk Folkeparti fra 2008 til 2022, og indtil januar 2023 var han næstformand i partiet.

Posten som 1. viceborgmester i Guldborgsund Byråd bliver nu forvaltet under Moderaternes fane, og selv udelukker han ikke, at han vil forsøge sig med landspolitik på Christiansborg igen.

Forud for skiftet har René Christensen holdt en række samtaler med Henrik Frandsen og andre unavngivne folk fra Moderaterne, mens Dansk Folkeparti blev holdt hen i uvidenhed.

- Jeg tror, det er 14 dage til tre uger siden, at jeg sammen med en anden moderat havde et møde, hvor vi talte om, hvad der skulle ske, siger Henrik Frandsen.

Selv om René Christensen ikke træder ind i Folketinget, ser gruppeformand Frandsen det nye partimedlem som et stort aktiv.

- Vi betragter ham som en berigelse for Moderaterne.

/ritzau/