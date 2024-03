Moderaternes folketingsmedlem Rosa Eriksen er blevet sygemeldt en måned, efter at hun har været gennem en operation.

Det skriver TV 2 Fyn.

»Jeg er o.k. Jeg har fået foretaget en stor operation sidste torsdag grundet mit Morbus Crohn (autoimmun tarmsygdom, red.). Det er ingen hemmelighed,« skriver hun til mediet.

I perioden for sygemeldingen bliver Rosa Eriksen erstattet af Kenneth Bjerg Andersen.

Rosa Eriksen er socialordfører, ældreordfører og ligestillingsordfører for Moderaterne.

Sygemeldingen skal officielt godkendes i Folketinget den 20. februar.

Suppleanten Kenneth Bjerg Andersen er folkeskolelærer og har i kandidattesten på DR op til valget i 2022 noteret, at folkeskolen er hans store mærkesag.

»Vores folkeskole er desværre presset - primært grundet mislykkede reformer, øget inklusion og besparelser. Vi er nødt til at investere i vores børn og unge, hvis vi vil sikre fremtiden,« skrev han i sit svar til testen.

En øget sammenhængskraft mellem land og by i Danmark er også en prioritet for ham, og velfærdsydelser skal være lige tilgængelige for alle, uanset hvor man bor i landet.

»Jeg ønsker at gøre yderområderne mere attraktive for både virksomheder og børnefamilier.«

Som sit tredje svar markerer han, at Danmark gennem EU skal presse på for mere grøn omstilling.

/ritzau/