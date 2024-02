Adskillige profiler fra Moderaterne var ude med masser af politisk drilleri, da Pernille Vermund forlod Nye Borgerlige og skiftede til Liberal Alliance.

Men nu rammer de sarkastiske kommentarer dem selv, da partiet netop har budt velkommen til den tidligere gruppe- og næstformand i Dansk Folkeparti René Christensen.

»Ironien driver jo ned ad væggene. Moderaterne kritiserede os, og så gør de det samme,« siger Liberal Alliances politiske ordfører, Sólbjørg Jakobsen.

Både nyhedsmedier og sociale medier svømmede over med satiriske kommentarer og forarget kritik, da den tidligere partiformand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, skiftede over til Liberal Alliance.

Meld dig ind i Moderaterne her: https://t.co/UPxKtSBkzA #dkpol pic.twitter.com/0bssDd6Vvg — Moderaterne (@moderaterne_dk) January 18, 2024

For eksempel sagde udenrigsminister og Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, følgende:

»Da LA kom til, kan jeg huske, at jeg i virkeligheden følte mig lidt misundelig over det, fordi det var et optimistisk, moderne, internationalt orienteret, liberalt parti. Og der synes jeg bare, at det her sender et andet signal,« sagde Lars Løkke Rasmussen i Politiken.

Også kulturminister for Moderaterne, Jakob Engel-Schmidt, var ude på det sociale medie X og drille:

»Jeg vil bare ønske tillykke med fusionen mellem Liberal Alliance og Nye Borgerlige,« skrev han, da nyheden om Pernille Vermunds partiskifte brød.

Vi er kendt som et parti baseret på pragmatisme, evidens, internationalt udsyn og tro på fremtiden. Og derfor ville vi ikke lukke Vermund ind i folden. — Rasmus Lund-Nielsen (M) (@RLundNielsen) January 20, 2024

Moderaternes politiske ordfører, Monika Rubin, skrev også et større antal indlæg og kommentarer om Vermunds partiskifte.

»Hvad med Pernille anno 2019-2024, passede hun også ind i LA?,« skrev hun for eksempel som kommentar til Liberal Alliances partileder Alex Vanopslaghs opslag på X.

Flere andre moderater, herunder Mohammad Rona og Rasmus Lund-Nielsen, var også med på spøgen.

Hos Liberal Alliance mener man, at regeringspartiet har scoret et selvmål.

»Vi kan jo også godt lave politiske drillerier, så vi tager det ikke så tungt, hvad Moderaterne mener. Men det er da noget ironisk,« siger Sólbjørg Jakobsen.

Jeg vil bare ønske tillykke med fusionen mellem Liberal Alliance og Nye Borgerlige. — Jakob Engel-Schmidt (@engelschmidt) January 18, 2024

Men det mener kulturminister for Moderaterne Jakob Engel-Schmidt ikke.

»De to forhold minder overhovedet ikke om hinanden. Pernille Vermund har flere gange sagt, at hun ikke vil være i politik, og hun har kritiseret flere på Christiansborg for at være levebrødspolitikere. Og så gør hun det her,« siger Jakob Engel-Schmidt, som fortsætter:

»René Christensen er jo ikke i færd med at nedlægge det parti, som han kommer fra, og han kommer ikke fra en ledelsesposition i Dansk Folkeparti. Det er ikke sammenligneligt.«

René Christensen har både været gruppeformand og næstformand i Dansk Folkeparti og været i partiet i årevis. Sender I ikke præcis det samme signal, som Lars Løkke kritiserede LA for at sende?

»René er hverken det ene eller det andet i Dansk Folkeparti nu, så det mener jeg ikke,« siger Jakob Engel-Schmidt.

René Christensen meldte sit partiskifte ud onsdag. Dagen efter fulgte hans kæreste Cecilie Winther Kristensen trop.

B.T. kunne desuden torsdag berette, at René Christensen – som er direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur – har ansat sin nuværende kæreste i et job som presserådgiver samme sted.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Joachim B. Olsen og Anne Kirstine Cramon: