På en skala fra et til ti, hvor stort et problem er Jon Stephensens mange møgsager for Moderaterne?

Det forsøgte B.T. at få et par svar fra Moderaternes medlemmer på ved partiets årsmøde i Vejle.

Jon Stephensen, der er kulturordfører for partiet, er under anklage fra teateret Aveny-Ts bestyrelse for at have forfalsket en underskrift i sit virke som teaterdirektør i 2017.

TV 2 har også på baggrund af samtaler med mere end 30 kilder kunnet fortælle, hvordan Jon Stephensen skulle have opført sig manipulerende og magtfuldkommen i sin tid som teaterdirektør på Aveny-T på Frederiksberg.

Stephensen har også offentliggjort et nøgenbillede af en skuespiller som pressemateriale til en forestilling, selvom skuespilleren havde givet udtryk for, at hun ikke ville have det.

»Han hævder selv, at det ikke har noget på sig, så det må man tage til efterretning, indtil det modsatte er bevist,« siger Henning Grotkjær Nielsen, der er medlem af Moderaterne i Østjyllands Storkreds.

Han vurderer, at Jon Stephensens møgsager ligger på fire ud af ti i, hvor trælse de har været for Moderaterne.

Partiformand Lars Løkke Rasmussens søn, Bergur Løkke Rasmussen, som er medlem af Europaparlamentet for Moderaterne, vil ikke sætte tal på, hvor stort et problem Jon Stephensens sager er for Moderaterne.

»Jeg har været medlem af Moderaterne i to uger. Jeg har stadig til gode at have en snak med Jon Stephensen,« siger han og tilføjer, at han ikke »kommer til« at udtale sig om Jon Stephensens sager.

Han fortæller derudover, at han godt kunne se sig selv som formand for Moderaterne på et tidspunkt.

Lissa Skjellerup fra Sydjyllands Storkreds mener ikke, at det er et problem med Jon Stephensens mange møgsager, da det ikke påvirker Moderaternes politik.

Derfor vil hun heller ikke sætte tal på, hvor stort et problem det er, at Moderaternes kulturordfører, Jon Stephensen, angivelig har forfalsket en underskrift i sin tid som teaterdirektør for Aveny-T.

»Men det er ikke et dårligt tal, det er et godt tal,« oplyser hun dog grinende.