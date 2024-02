Der er absolut ingen udsigt til forbrødring mellem Mike Fonseca og hans tidligere parti Moderaterne.

Fonseca var nemlig udmærket klar over, at det var i strid med Moderaternes kodeks at have et forhold til en pige på 15 år.

Sådan lyder det nu fra en af hans tidligere partifæller.

I november blev Fonseca smidt ud af Moderaterne efter det kom frem, at han som 28-årig var blevet kæreste med en pige på 15 år.

Onsdag middag brød den sygemeldte Fonseca så tavsheden i en indlæg hos Altinget. Her skriver han blandt andet, at han er blevet udsat for chikane og trusler på grund af sit forhold.

Han skriver også, at han fortsat er kæreste med den 15-årige pige selvom forholdet kostede ham pladsen hos Moderaterne og sagen vakte stor offentlig stor harme i Danmark.

Men på Christiansborg giver hans en af hans tidligere kollegaer ikke meget for hans forklaringer i indlægget hos Altinget.

»Vi andre er ikke i tvivl om Moderaternes adfærdskodeks. Det er heller ikke mit indtryk, at Mike var i tvivl om det inden hans forhold til en 8.-klasses elev kom frem,« siger Monika Rubin, der er Moderaternes politiske ordfører til B.T.

Hun giver ikke meget for Fonsecas argumentation om, at han er blevet uretfærdigt behandlet og moralsk udskammet, fordi han ikke har gjort sig skyldig i noget ulovligt ved at indgå i et forhold med pigen.

»I vores optik er det altså lige meget, om man er pigespejder, U-15 spiller i håndbold eller medlem af Unge Moderater, så accepterer vi i Moderaterne ikke forhold mellem en voksen og en ikke-myndig person under 18 år,« siger Monika Rubin.

Moderaternes politiske ordfører var en af de første til at svinge den helt store moralske hammer, da det kom frem, at 28-årige Mike Fonseca var blevet kæreste med en pige på 15 år.

I et harmdirrende opslag på Facebook skrev Monika Rubin, at hun fik kvalme af at tænke på »ham der klamme Mike«, at han havde brugt sin status og erfaring til at »forføre et ungt menneske, et barn«, før hun rundede af med en bræk-emoji og skrev, at man i fagtermer kaldte Fonsecas handlinger for grooming.

I B.T. i sidste uge vurderede flere eksperter i strafferet, at Mike Fonseca ville have grundlag for at anlægge en injuriesag mod Monika Rubin på baggrund af hendes opslag.

Grooming er, når et barn eller en ung manipuleres af en voksen til at udføre bestemte, ofte seksuelle handlinger. Det kan straffes med op til to års fængsel.

Fonseca blev i november meldt til politiet for netop grooming, men mandag meldte politiet så, at det har droppet sagen ud fra en formodning om, at der ikke er foregået noget strafbart.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.