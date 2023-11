Moderaternes politiske ordfører, Monika Rubin, siger nu, at det bestemt ikke er et mål i sig selv at hente børn i daginstitutionen lige inden lukketid, så man kan bidrage til velfærdsstaten.

»Nej, det er det bestemt ikke,« siger Monika Rubin direkte adspurgt.

Hun uddyber, at man heller ikke bør skamme sig, hvis man er tvunget til at hente sit barn sent.

Monika Rubins udmelding kommer, efter udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad for nylig skabte debat, da han til Jyllands-Posten gav udtryk for, at man skal være stolt over sit bidrag til velfærdsstaten, hvis man henter sit barn kort før lukketid i barnets daginstitution.

»Lad være med at kigge ned i jorden, når du henter dine børn, lige før børnehaven lukker. Gå med rank ryg. Du har intet at skamme dig over. Vær stolt over det kæmpe bidrag, du leverer til samfundet,« sagde Kaare Dybvad.

Både han og statsminister Mette Frederiksen har givet udtryk for, at det er en trussel mod danskernes velfærd, hvis danskerne giver sig til at arbejde mindre.

»Jeg er enig med Kaare Dybvad i, at man i hvert fald ikke skal skamme sig, hvis det er, at man bliver nødt til at hente sit barn sent, eller hvis man bliver nødt til at aflevere tidligt,« siger Monika Rubin og fortsætter:

Kaare Dybvad, udlændinge- og integrationsminister Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Kaare Dybvad, udlændinge- og integrationsminister Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Jeg har jo selv arbejdet i hospitalsvæsnet indtil for ganske nylig, og der har man enormt faste vagtskemaer. Det vil sige, at man ikke altid kan flekse, og det betyder, at man nogle gange bliver nødt til at aflevere sit barn som den første og hente som den sidste.«

Der er stor forskel på ikke at skamme sig over noget og så være stolt over noget. Skal man være decideret stolt?

»Jeg synes, det er lidt to sider af samme sag.«

Nej, det er helt forskellige steder på det samme spektrum?

»Sådan som jeg ser det, så handler det simpelthen om, at man ikke skal skamme sig. Man skal være stolt over, at man bidrager til samfundet. Man bidrager til vores velfærdssamfund,« siger Monika Rubin og fortsætter:

»Og jeg tror helt ærligt ikke, at der er nogen forældre, der henter sent med sådan en god mavefornemmelse. Man gør det, fordi man er nødsaget til det.«

»Jeg tolker det, som Kaare siger, som at man ikke skal gå og føle skam, når man henter sit barn sent. Man skal egentlig være stolt af, at man bidrager til velfærdssamfundet, og at man har et arbejde, som man passer,« siger Monika Rubin.