Første EU-valg for Moderaterne og Danmarksdemokraterne ender med et enkelt mandat til hver.

Danmarksdemokraterne og Moderaterne, der begge er opstillet for første gang til et EU-valg, får en plads hver i EU-Parlamentet.

Det viser en mandatfordeling hos DR, efter at alle stemmer er talt op.

Data fra it-virksomheden KMD viser, at Danmarksdemokraterne har fået 7,4 procent af stemmerne.

Moderaterne har fået 5,9 procent.

Det vil formentlig være de to partiers spidskandidater, der skal til Bruxelles.

For Danmarksdemokraternes vedkommende er det Kristoffer Storm, der er byrådsmedlem i Aalborg.

Hos Moderaterne er spidskandidaten erhvervskvinden Stine Bosse.

Først i løbet af mandag, når de personlige stemmer er talt op, vil det endeligt stå klart, hvem der skal repræsentere de to partier i Bruxelles.

Det har i løbet af valgaftenen set usikkert ud, om Moderaterne fremover skulle sidde i EU-Parlamentet.

Partiet har i dag en plads, fordi Bergur Løkke Rasmussen i 2023 skiftede til Moderaterne.

Han stillede op for Venstre ved det seneste valg i 2019.

I en valgstedsmåling fra TV 2 kort tid efter klokken 20 så partiet ud til at få nul mandater. DR's måling viste omvendt, at partiet ville få et enkelt mandat.

Senere på aftenen havde begge medier prognoser klar, og her var der enighed om, at Moderaterne ville få en plads i EU-Parlamentet.

Bergur Løkke Rasmussen har været opstillet for Moderaterne ved dette EU-valg.

Han står som nummer to på listen, og med kun ét mandat til partiet risikerer han altså at måtte sige farvel til livet som parlamentariker.

Hans far, partileder Lars Løkke Rasmussen, har kaldt valgresultatet en "løftet pegefinger fra vælgerne".

Det er nødvendigt at tænke nyt i regeringen, mener han.

De to andre regeringspartier - Socialdemokratiet og Venstre - har begge fået dårligere valg end i 2019.

- Regeringen er nødt til at sætte sig kollektivt ned og tænke på, hvordan vi kan revitalisere vores politiske arbejde, hvordan vi kan holde os relevante, sagde Løkke tidligere på aftenen.

Moderaterne håbede på at få to mandater, men får altså kun et enkelt.

Partiet har fået det næstdårligste valg af alle partier.

Kun Alternativet har med 2,7 procent af stemmer fået et dårligere valg.

/ritzau/