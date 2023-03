Lyt til artiklen

Selv om sagerne om Jon Stephensen stadig fylder i pressen, er der umiddelbart ingen vaklen i Moderaternes opbakning til partikollegaen.

Senest har Jon Stephensen erkendt, at det er hans stemme, man hører på en meget omtalt lydfil, hvor man ifølge et øjenvidne kan høre Stephensen forfalske en underskrift. Alligevel gør han det »fantastisk.«

»Jon er medlem af gruppen i Moderaterne, og han gør et fantastisk godt stykke arbejde, så jeg har ikke noget at sige i den sag,« siger gruppeformand Henrik Frandsen til B.T. på vej ind til partiets gruppemøde tirsdag.

Jon Stephensen afviser stadig, at han har forfalsket en underskrift.

»Det er mig, man hører. Hvordan denne lydfil er strukket sammen, det ved jeg ikke,« forklarede han til Radio4.

B.T. spurgte Henrik Fransen, hvordan partiet vil forholde sig til udfaldet af den kommende injuriesag, eftersom blandt andre Lars Løkke Rasmussen har oplyst, at han vil vente til »efter retssagen,« med at udtale sig yderligere.

Men det ville han altså ikke svare på.

Det er Aveny-Ts bestyrelsesformand, Henning Dyremose, der i avisen Børsen har anklaget Jon Stephensen for at have forfalsket en underskrift.

En anklage, som Jon Stephensen flere gange har afvist, og som han har krævet 100.000 kroner i erstatning for i et injuriesøgsmål.

Siden kunne B.T. fremlægge dokumentet, hvor underskriften fremgår. Kort efter bekræftede Jakob Høyer, medlem af bestyrelsen i Aveny-t, at hans underskrift er forfalsket.

Ifølge grafolog Per F. Andersen er den øverste underskrift forfalsket. Det viser en sammenligning med Jakob Høyers andre underskrifter.

En lydfil er desuden blevet offentliggjort, hvor man ifølge Børsens anonyme kilde hører Jon Stephensen forfalske en underskrift.

