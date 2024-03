Uanset model vil CO2-afgift på landbruget koste et beskedent antal arbejdspladser, siger Henrik Frandsen (M).

Ifølge Moderaterne må en CO2-afgift på landbruget godt koste arbejdspladser i sektoren.

Det siger gruppeformand og klimaordfører Henrik Frandsen (M) til Børsen.

- Vi er klart villige til at acceptere et tab af arbejdspladser direkte i landbruget, som det her vil medføre, siger han til avisen.

I sidste uge kunne en ekspertgruppe med økonomiprofessor og tidligere overvismand Michael Svarer i spidsen præsentere tre modeller for, hvordan landbrugets udledninger af drivhusgasser kan nedbringes med en afgift.

Eksperterne præsenterede modeller med et niveau på henholdsvis 750 kroner per ton CO2, 375 kroner per ton CO2 og 125 kroner per ton CO2.

Afgiften skal nedbringe landbrugets udledninger af drivhusgasser. Det vil også medføre færre arbejdspladser i landbruget.

Den højeste afgift ville betyde en nedgang i beskæftigelsen på 8000 fuldtidspersoner, mens den laveste afgift ville betyde et fald på 2000 fuldtidspersoner.

Selv i den hårdeste af modellerne vil der være tale om under én procent af den samlede beskæftigelse, påpeger Henrik Frandsen til Børsen.

Det bekymrer ham ikke - dels fordi det vil blive indfaset gradvist, og dels fordi han mener, at omstillingen vil skabe nye job til folk, der skal arbejde med ny teknologi.

Uanset hvilken af modellerne, der ender med, vil det derfor koste et "beskedent" antal arbejdspladser, konkluderer klimaordføreren.

Økonomiminister Stephanie Lose (V) har ikke svaret klart på, om regeringen accepterer et tab af arbejdspladser ved CO2-afgift på landbruget.

Til Børsen svarer politisk ordfører for Socialdemokratiet, Rasmus Stoklund, heller ikke klart ja eller nej til, om et vist jobtab i landbruget er acceptabelt.

Modellerne skal diskuteres i en såkaldt grøn trepart med regeringen, landbruget og grønne organisationer.

