Et møde mellem Folketingets partier skabte ingen afklaring om, hvordan frivillig vaccination kan gennemføres.

Der er endnu ikke fundet en løsning på, hvordan coronavaccinen fra AstraZeneca, Vaxzevria, kan tilbydes borgere, der ønsker at få den.

Det siger Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, efter et møde mellem Folketingets partier mandag.

- Modellen er på papiret fin. Hvis nogle ønsker at få en AstraZeneca-vaccine, tror jeg ikke, der er politisk flertal for at modsætte sig det.

- Men der skal være noget logistik omkring det, der skal være nogle, der rent faktisk også vil stille sig op og stikke folk i armene. Det er den helt praktiske udfordring, siger han.

Martin Geertsen siger, at sundhedsmyndighederne er ved at finde ud af, hvem der skal kunne stå for at vaccinere borgere, der ønsker at få vaccinen.

- Kan det være praktiserende læger, privathospitaler, private vaccinationscentre eller noget helt fjerde? Det skal afdækkes nu, siger han.

Sundhedsstyrelsen meddelte i sidste uge, at Danmark ud fra en samlet vurdering i øjeblikket ikke vil gøre brug af AstraZeneca-vaccinen til at vaccinere borgere mod coronavirus.

Vaccinen var allerede sat på pause efter rapporter om alvorlige bivirkninger hos nogle, der havde fået vaccinen.

Et politisk flertal blev imidlertid enige om at se på, om det ville være muligt at tilbyde vaccinen på frivillig basis.

Knap 150.000 danskere har allerede modtaget det første af to stik med AstraZeneca-vaccinen og mangler således ét stik for at være færdigvaccinerede.

Tidligere mandag kom Sundhedsstyrelsen med en vurdering af, at det vil være muligt at tilbyde frivillig vaccination med AstraZenecas vaccine.

Meget skal imidlertid afklares, inden det kan ske, lyder vurderingen fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsordfører Per Larsen (K) siger, at "vi kan godt læse, hvad der bliver skrevet i Sundhedsstyrelsens rapport. Det er ikke så ligetil".

- Det er ikke et hårdnakket krav fra os, for hvis det ikke er praktisk muligt, og hvis de praktiserende læger ikke synes, at de vil tage de samtaler, så står vi ikke hårdt på, at det lige nøjagtig skal være løsningen.

- Men vi havde jo gerne set, at man kunne få færdigvaccineret dem, som havde fået første stik, for det syntes vi, var helt oplagt, siger han.

Ifølge et svar til Folketinget ligger Danmark inde med 270.000 doser og forventer at modtage yderligere 325.000 i maj.

Sundhedsstyrelsen beskriver, at det vil tage "flere uger" at afklare en række forhold, og gevinsten ved at gøre det vil blive mindre og mindre med tiden, da massevaccinationsprogrammet "skrider hurtigt fremad".

- Sundhedsstyrelsen forventer ikke, at et tilbud, hvor borgere, der måtte ønske det, kan vælge at blive vaccineret med Vaxzevria uden for massevaccinationsprogrammet vil have større betydning for epidemikontrollen, skriver styrelsen.

